Ta stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo navdušuje s svojim brezhibnim delovanjem, pretokom 1.000 l/h, tlakom 190 barov; in vstopno temperaturo do 85 °C. Črpalka je zaščitena z velikim vodnim filtrom. Ne samo namestitev, tudi upravljanje in vzdrževanje sta preprosta in uporabniku prijazna. Elektronski nadzor in indikator napak zagotavljata visoko raven varnosti delovanja. Zahvaljujoč 4-polnemu elektromotorju z nizko hitrostjo ima stroj dolgo življenjsko dobo, medtem ko črpalka motorne gredi z visokokakovostno medeninasto glavo valja ter okvir in ohišje iz nerjavečega jekla naredi stroj vzdržljiv. Visokotlačni čistilnik ima rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom in zaščito proti vodnemu kamnu, prazen nivo zaščite proti vodnemu kamnu se prikaže. Detergent lahko tudi sesate in dozirate preko ventila, tu je predviden tudi indikator praznjenja. Dobavljeni brez dodatkov, ki jih je mogoče izbrati na kateri koli točki uporabe: manometer, števec časa, dovod za drugi detergent, samodejna razbremenitev tlaka in različni daljinski upravljalniki.