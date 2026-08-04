Visokotlačni čistilnik HD 10/19-4 St H
Stacionarni visokotlačni čistilnik, ki je enostaven za uporabo, z velikim pretokom 1.000 l/h. Robustna in visokokakovostna oprema – idealna za kmetijstvo ali živilsko industrijo.
Ta stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo navdušuje s svojim brezhibnim delovanjem, pretokom 1.000 l/h, tlakom 190 barov; in vstopno temperaturo do 85 °C. Črpalka je zaščitena z velikim vodnim filtrom. Ne samo namestitev, tudi upravljanje in vzdrževanje sta preprosta in uporabniku prijazna. Elektronski nadzor in indikator napak zagotavljata visoko raven varnosti delovanja. Zahvaljujoč 4-polnemu elektromotorju z nizko hitrostjo ima stroj dolgo življenjsko dobo, medtem ko črpalka motorne gredi z visokokakovostno medeninasto glavo valja ter okvir in ohišje iz nerjavečega jekla naredi stroj vzdržljiv. Visokotlačni čistilnik ima rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom in zaščito proti vodnemu kamnu, prazen nivo zaščite proti vodnemu kamnu se prikaže. Detergent lahko tudi sesate in dozirate preko ventila, tu je predviden tudi indikator praznjenja. Dobavljeni brez dodatkov, ki jih je mogoče izbrati na kateri koli točki uporabe: manometer, števec časa, dovod za drugi detergent, samodejna razbremenitev tlaka in različni daljinski upravljalniki.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna opremaZalogovnik z ventilom, zaščito pred vodnim kamnom in zaščito pred suhim tekom. Zelo robusten okvir in pokrov iz nerjavečega jekla. Pripravljen za priklop daljinskih upravljalnikov.
Vzdržljivo in robustnoZelo robusten okvir in pokrov iz nerjavečega jekla. 4-polni, počasi delujoč elektromotor zagotavlja dolg delovni čas. Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnostIzklop v primeru pomanjkanja vode, LED: pripravljenost, servis, napaka. Izklop pri preveliki/premajhni napetosti. Izklop v primeru lekaže ali izpadu faze.
Enostaven za uporabo
- Samo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja.
- Uporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa.
- LED diode označujejo pomembna stanja delovanja
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
- Manometer in števec pretečenega časa sta na voljo kot dodatna oprema.
- Samodejna razbremenitev tlaka je na voljo kot opcija.
Dovod detergenta z ventilom in indikatorjem praznega
- Sistem za dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega je le del standardne visokokakovostne opreme.
- Izbirno: drugi dovod z ventilom in indikatorjem praznega.
- Dozirna enota detergenta na sesalni strani.
Robustna izvedba za težavne naloge
- Razvili smo ga za dnevno uporabo.
- Višja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo.
- Uporaba tople vode bistveno poveča učinkovitost čiščenja.
Velik integriran vodni filter
- Velik vodni fini filter za optimalno zaščito črpalke.
- Udoben dostop, enostavno čiščenje.
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
Enostavna namestitev in vzdrževanje
- V primeru servisa so vse komponente enostavno in hitro dostopne.
- Namestitev na kraju samem, ki prihrani čas in stroške.
- Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
- Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.
- Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvzemnih mestih.
- Trajna namestitev brez nevarnosti: brez kontaminacije ali zrahljanih cevi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 1000
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|250 / 25
|Dovodna temperatura (°C)
|85
|Priključna moč (Kw)
|7
|Varovalo (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Število uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Teža (z dodatki) (Kg)
|89
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|98,768
|Mere (D × Š × V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obseg dobave
- Servo krmiljenje
- Power šoba
- Okvir in pokrov: Nerjaveče jeklo
- Pripravljeno za Servo Control
- Vnaprej opremljen za dovod detergenta
Oprema
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Črpalka za predtlak
- Zaščita pred vodnim kamnom
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik vodni filter finih delcev
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Pripravljeno za daljinsko upravljanje
- RM1 doziranje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Merilna palica za olje
- Zračno hlajen motor
Področja uporabe
- Idealno za čiščenje v živilski industriji
- Idealen za uporabo v živilski, kozmetični in kemični industriji
- Idealno za čiščenje v industrijskih okoljih, na primer za čiščenje proizvodnih prostorov
- Pranje vozil in strojev v avtomobilizmu, na področju industrije in kmetijstva
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
- Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije
- Kmetijstvo
- Visokotlačno čiščenje strojev in opreme v gradbeništvu, kmetijstvu in na komunalnem področju.
- Idealno za avtomobilske delavnice, trgovine za najem vozil, avtopralnice, izvajalce gradbenih storitev, trgovce, mala gradbena podjetja, majhne garaže in kmetije itd.
- Industrija
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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