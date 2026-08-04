Visokotlačni čistilnik HD 10/21-4St
Delovanje brez težav, visoka varnost in robustnost: zmogljiv stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo s 1000 l/h in 210 barov.
Ta stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo za temperaturo do 60 °C na dovodu vode se ponaša s prostornino pretoka 1.000 l/h in impresivnim delovnim tlakom 210 barov. Visoka zmogljivost omogoča neprekinjeno uporabo v težkih pogojih, na primer v kmetijskem ali industrijskem sektorju. Robustno ohišje in okvir iz praškasto lakiranega jekla, stabilna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in 4-polni nizkohitrostni elektromotor z vodnim hlajenjem zagotavljajo robustnost in dolgo življenjsko dobo. Stroj ima tudi integriran rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom in indikatorjem praznega. Detergent se dovaja preko posebnega dovoda z dozirnim ventilom, nivo praznega pa prikazuje tudi indikator. Stroj je opremljen z velikim vrtljivim stikalom za priročno upravljanje, hitro pa lahko izvedete tudi montažna in vzdrževalna dela. Dodatki niso vključeni v obseg dobave in so na voljo na vsakem mestu uporabe: manometer in števec časa, dovod za drugi detergent, avtomatski razbremenitev tlaka in daljinski upravljalniki.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustnoZanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak. 4-polni, počasi delujoč elektromotor zagotavlja dolg delovni čas. Robustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Visokokvalitetna opremaRobusten okvir in pokrov iz prašno lakiranega jekla. Zalogovnik s plovnim ventilom in zaščito pred suhim tekom. Pripravljen za priklop daljinskih upravljalnikov.
Enostavno upravljanjeSamo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja. Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas. Uporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa.
Robustna izvedba za težavne naloge
- Primeren za vsakodnevno uporabo.
- Delo tudi v najtežjih pogojih.
- Inovativen, dolgotrajen, robusten in zato zelo varčen stroj.
Sesanje čistila
- Sistem za dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega je le del standardne visokokakovostne opreme.
- Dozirna enota detergenta na sesalni strani.
- Izbirno: drugi dovod z ventilom in indikatorjem praznega.
Vedno fleksibilen zaradi možnosti hitre nadgradnje
- Samodejna razbremenitev tlaka je na voljo kot opcija.
- Izbirno: drugi dovod z ventilom in indikatorjem praznega.
- Manometer in števec pretečenega časa sta na voljo kot dodatna oprema.
Velik integriran vodni filter
- Velik vodni fini filter za optimalno zaščito črpalke.
- Udoben dostop, enostavno čiščenje.
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost
- Zaščita črpalke pred suhim tekom
- Izklop v primeru lekaže ali izpadu faze.
- Zaščita pred prenizko in previsoko napetostjo.
Indikator: kode napak, stanje delovanja, intervali vzdrževanja
- Enostaven dostop do vseh komponent za servisiranje in vzdrževanje.
- Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
- Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.
- Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvzemnih mestih.
- Stroj je vedno pripravljen za maksimalno produktivnost in prilagodljivost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 1000
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|250 / 25
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Priključna moč (Kw)
|7,5
|Varovalo (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Število uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Teža (z dodatki) (Kg)
|74
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|83,768
|Mere (D × Š × V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obseg dobave
- Servo krmiljenje
- Power šoba
- Okvir in pokrov: Jeklo, prašno barvano
- Pripravljeno za Servo Control
- Vnaprej opremljen za dovod detergenta
Oprema
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik vodni filter finih delcev
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Pripravljeno za daljinsko upravljanje
- RM1 doziranje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Merilna palica za olje
- Vodno hlajeni motor
Področja uporabe
- Pranje vozil in strojev v avtomobilizmu, na področju industrije in kmetijstva
- Visokotlačno čiščenje strojev in opreme v gradbeništvu, kmetijstvu in na komunalnem področju.
- Idealno za avtomobilske delavnice, trgovine za najem vozil, avtopralnice, izvajalce gradbenih storitev, trgovce, mala gradbena podjetja, majhne garaže in kmetije itd.
- Vsestranske uporabe v industrijskih okoljih, npr. za čiščenje proizvodnih prostorov
- Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
- Idealno za prodajalne avtomobilov, podjetja za najem avtomobilov in bencinske servise
- Javne službe
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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