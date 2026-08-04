Ta stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo navduši s temperaturo do 60 °C na vstopu vode, pretokom 1.300 l/h in delovnim tlakom 180 barov. Visoka zmogljivost omogoča neprekinjeno uporabo v težkih pogojih, na primer v kmetijskem ali industrijskem sektorju. Robustno ohišje in okvir iz praškasto lakiranega jekla, stabilna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in 4-polni nizkohitrostni elektromotor z vodnim hlajenjem zagotavljajo robustnost in dolgo življenjsko dobo. Stroj ima tudi integriran rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom in indikatorjem praznega. Detergent se dovaja preko posebnega dovoda z dozirnim ventilom, nivo praznega pa prikazuje tudi indikator. Stroj je opremljen z velikim vrtljivim stikalom za priročno upravljanje, hitro pa lahko izvedete tudi montažna in vzdrževalna dela. Dodatki niso vključeni v obseg dobave in so na voljo na vsakem mestu uporabe: manometer in števec časa, dovod za drugi detergent, avtomatski razbremenitev tlaka in daljinski upravljalniki.