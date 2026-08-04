Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4St

Delovanje brez težav, visoka varnost in robustnost: zmogljiv stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo s 1.300 l/h in 180 bari.

Ta stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo navduši s temperaturo do 60 °C na vstopu vode, pretokom 1.300 l/h in delovnim tlakom 180 barov. Visoka zmogljivost omogoča neprekinjeno uporabo v težkih pogojih, na primer v kmetijskem ali industrijskem sektorju. Robustno ohišje in okvir iz praškasto lakiranega jekla, stabilna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in 4-polni nizkohitrostni elektromotor z vodnim hlajenjem zagotavljajo robustnost in dolgo življenjsko dobo. Stroj ima tudi integriran rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom in indikatorjem praznega. Detergent se dovaja preko posebnega dovoda z dozirnim ventilom, nivo praznega pa prikazuje tudi indikator. Stroj je opremljen z velikim vrtljivim stikalom za priročno upravljanje, hitro pa lahko izvedete tudi montažna in vzdrževalna dela. Dodatki niso vključeni v obseg dobave in so na voljo na vsakem mestu uporabe: manometer in števec časa, dovod za drugi detergent, avtomatski razbremenitev tlaka in daljinski upravljalniki.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4St: Vzdržljivo in robustno
Vzdržljivo in robustno
Robustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor.
Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4St: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Dozirna enota detergenta na sesalni strani. Zalogovnik s plovnim ventilom in zaščito pred suhim tekom. Pripravljen za priklop daljinskih upravljalnikov.
Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4St: Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost
Izklop v primeru lekaže ali izpadu faze. Izklop pri preveliki/premajhni napetosti. LED svetila prikazujejo pripravljeno na uporabo, stanje vode in servisni interval.
Enostavno upravljanje
  • Samo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja.
  • Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas.
  • Uporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
  • Enostaven dostop do vseh komponent za servisiranje in vzdrževanje.
  • Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
  • LED diode označujejo pomembna stanja delovanja
Velik integriran vodni filter
  • Velik vodni fini filter za optimalno zaščito črpalke.
  • Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
  • Udoben dostop, enostavno čiščenje.
Robustna zasnova omogoča tudi težke aplikacije
  • Razvili smo ga za dnevno uporabo.
  • Delo tudi v najtežjih pogojih.
  • Trpežna, zanesljiva naprava z dolgo življenjsko dobo.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
  • Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.
  • Stroj je vedno pripravljen za maksimalno produktivnost in prilagodljivost.
  • Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvzemnih mestih.
Servo krmiljenje
  • Količino tlaka in vode lahko nastavite direktno na pištoli.
  • Omogoča vsestranske možnosti uporabe.
  • Vsestranska in prilagodljiva uporaba.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 700 - 1300
Delovni tlak (bar/Mpa) 50 - 180 / 5 - 18
Maks. tlak (bar/Mpa) 240 / 24
Dovodna temperatura (°C) 60
Priključna moč (Kw) 8,8
Varovalo (A) 16
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 1″
Število uporabnikov 1
Mobilnost Stacionarno
Teža (z dodatki) (Kg) 81
Teža vključno z embalažo (Kg) 90,768
Mere (D × Š × V) (mm) 800 x 605 x 600

Obseg dobave

  • Servo krmiljenje
  • Power šoba
  • Okvir in pokrov: Jeklo, prašno barvano
  • Pripravljeno za Servo Control
  • Vnaprej opremljen za dovod detergenta

Oprema

  • Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
  • Zaščita pred suhim zagonom
  • Velik vodni filter finih delcev
  • Zalogovnik s plovnim ventilom
  • Pripravljeno za daljinsko upravljanje
  • RM1 doziranje
  • Kontrolna odprtina za nivo olja
  • Merilna palica za olje
  • Vodno hlajeni motor
Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4St
Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4St
Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4St
Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4St
Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4St
Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4St
Področja uporabe
  • Za čistilna dela v živilsko-predelovalni industriji
  • Čiščenje vozil in strojev v avtomobilski industriji, na področju industrije in kmetijstva
  • Vsestranske uporabe v industrijskih okoljih, npr. za čiščenje proizvodnih prostorov
  • Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
  • Idealen za uporabo v prehrambeni in kemični industriji
  • Visokotlačno čiščenje vozil
  • Idealno za avtomobilske delavnice, trgovine za najem vozil, avtopralnice, izvajalce gradbenih storitev, trgovce, mala gradbena podjetja, majhne garaže in kmetije itd.
  • Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
  • Kmetijstvo
  • Industrija
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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