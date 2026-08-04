Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4St
Delovanje brez težav, visoka varnost in robustnost: zmogljiv stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo s 1.300 l/h in 180 bari.
Ta stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo navduši s temperaturo do 60 °C na vstopu vode, pretokom 1.300 l/h in delovnim tlakom 180 barov. Visoka zmogljivost omogoča neprekinjeno uporabo v težkih pogojih, na primer v kmetijskem ali industrijskem sektorju. Robustno ohišje in okvir iz praškasto lakiranega jekla, stabilna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in 4-polni nizkohitrostni elektromotor z vodnim hlajenjem zagotavljajo robustnost in dolgo življenjsko dobo. Stroj ima tudi integriran rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom in indikatorjem praznega. Detergent se dovaja preko posebnega dovoda z dozirnim ventilom, nivo praznega pa prikazuje tudi indikator. Stroj je opremljen z velikim vrtljivim stikalom za priročno upravljanje, hitro pa lahko izvedete tudi montažna in vzdrževalna dela. Dodatki niso vključeni v obseg dobave in so na voljo na vsakem mestu uporabe: manometer in števec časa, dovod za drugi detergent, avtomatski razbremenitev tlaka in daljinski upravljalniki.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustnoRobustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor.
Visokokvalitetna opremaDozirna enota detergenta na sesalni strani. Zalogovnik s plovnim ventilom in zaščito pred suhim tekom. Pripravljen za priklop daljinskih upravljalnikov.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnostIzklop v primeru lekaže ali izpadu faze. Izklop pri preveliki/premajhni napetosti. LED svetila prikazujejo pripravljeno na uporabo, stanje vode in servisni interval.
Enostavno upravljanje
- Samo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja.
- Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas.
- Uporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Enostaven dostop do vseh komponent za servisiranje in vzdrževanje.
- Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
- LED diode označujejo pomembna stanja delovanja
Velik integriran vodni filter
- Velik vodni fini filter za optimalno zaščito črpalke.
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
- Udoben dostop, enostavno čiščenje.
Robustna zasnova omogoča tudi težke aplikacije
- Razvili smo ga za dnevno uporabo.
- Delo tudi v najtežjih pogojih.
- Trpežna, zanesljiva naprava z dolgo življenjsko dobo.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
- Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.
- Stroj je vedno pripravljen za maksimalno produktivnost in prilagodljivost.
- Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvzemnih mestih.
Servo krmiljenje
- Količino tlaka in vode lahko nastavite direktno na pištoli.
- Omogoča vsestranske možnosti uporabe.
- Vsestranska in prilagodljiva uporaba.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|700 - 1300
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|240 / 24
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Priključna moč (Kw)
|8,8
|Varovalo (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Število uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Teža (z dodatki) (Kg)
|81
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|90,768
|Mere (D × Š × V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obseg dobave
- Servo krmiljenje
- Power šoba
- Okvir in pokrov: Jeklo, prašno barvano
- Pripravljeno za Servo Control
- Vnaprej opremljen za dovod detergenta
Oprema
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik vodni filter finih delcev
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Pripravljeno za daljinsko upravljanje
- RM1 doziranje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Merilna palica za olje
- Vodno hlajeni motor
Področja uporabe
- Za čistilna dela v živilsko-predelovalni industriji
- Čiščenje vozil in strojev v avtomobilski industriji, na področju industrije in kmetijstva
- Vsestranske uporabe v industrijskih okoljih, npr. za čiščenje proizvodnih prostorov
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
- Idealen za uporabo v prehrambeni in kemični industriji
- Visokotlačno čiščenje vozil
- Idealno za avtomobilske delavnice, trgovine za najem vozil, avtopralnice, izvajalce gradbenih storitev, trgovce, mala gradbena podjetja, majhne garaže in kmetije itd.
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
- Kmetijstvo
- Industrija
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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