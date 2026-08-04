Naš stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo je zmogljiva izbira s prostornino pretoka 1700 l/h in tlakom 120 barov, zaradi česar je idealen za neprekinjeno uporabo v težkih delovnih pogojih, na primer v prehrambeni industriji. Na dovodu vode je možna temperatura do 85 °C. Črpalka motorne gredi z medeninasto glavo cilindra ter okvir in ohišje iz nerjavečega jekla zagotavljajo robustno zasnovo. Visokotlačni čistilnik ima rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom in zaščito pred vodnim kamnom, za zaščito pred vodnim kamnom se prikaže prazen nivo. Detergent lahko tudi sesate in dozirate preko ventila, tu je predviden tudi indikator praznjenja. 4-polni nizkohitrostni elektromotor zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Namestitev, delovanje in vzdrževanje so zasnovani tako, da so uporabniku prijazni. Za zagotavljanje visoke stopnje varnosti delovanja je stroj opremljen z elektronskim nadzorom. Izdelek dopolnjuje obsežen nabor dodatkov, ki jih lahko izberete na vsaki točki uporabe: manometer, števec časa, dovod za drugi detergent, avtomatski razbremenitev tlaka in daljinski upravljalniki.