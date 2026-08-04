Visokotlačni čistilnik HD 17/12-4 St H
Ta robusten stacionarni visokotlačni čistilnik združuje visoko zmogljivost (1.700 l/h) z enostavnim upravljanjem in vzdrževanjem ter obsežno opremo. Idealno za kmetijstvo in industrijo.
Naš stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo je zmogljiva izbira s prostornino pretoka 1700 l/h in tlakom 120 barov, zaradi česar je idealen za neprekinjeno uporabo v težkih delovnih pogojih, na primer v prehrambeni industriji. Na dovodu vode je možna temperatura do 85 °C. Črpalka motorne gredi z medeninasto glavo cilindra ter okvir in ohišje iz nerjavečega jekla zagotavljajo robustno zasnovo. Visokotlačni čistilnik ima rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom in zaščito pred vodnim kamnom, za zaščito pred vodnim kamnom se prikaže prazen nivo. Detergent lahko tudi sesate in dozirate preko ventila, tu je predviden tudi indikator praznjenja. 4-polni nizkohitrostni elektromotor zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Namestitev, delovanje in vzdrževanje so zasnovani tako, da so uporabniku prijazni. Za zagotavljanje visoke stopnje varnosti delovanja je stroj opremljen z elektronskim nadzorom. Izdelek dopolnjuje obsežen nabor dodatkov, ki jih lahko izberete na vsaki točki uporabe: manometer, števec časa, dovod za drugi detergent, avtomatski razbremenitev tlaka in daljinski upravljalniki.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna opremaZalogovnik z ventilom, zaščito pred vodnim kamnom in zaščito pred suhim tekom. Zelo robusten okvir in pokrov iz nerjavečega jekla. Predtlačna črpalka za dovodno temperaturo do 85 °C.
Vzdržljivo in robustnoRobustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo. 4-polni, počasi delujoč elektromotor zagotavlja dolg delovni čas. Preprečevanje nalaganja vodnega kamna.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnostIzklop v primeru pomanjkanja vode, LED: pripravljenost, servis, napaka. Izklop v primeru lekaže ali izpadu faze. Izklop pri preveliki/premajhni napetosti.
Enostavno upravljanje
- Samo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja.
- Uporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa.
- LED diode označujejo pomembna stanja delovanja
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
- Manometer in števec pretečenega časa sta na voljo kot dodatna oprema.
- Samodejna razbremenitev tlaka je na voljo kot opcija.
- Po želji se lahko daljinsko upravljanje vgradi neposredno na odvzemno mesto.
Dovod detergenta z ventilom in indikatorjem praznega
- Sistem za dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega je le del standardne visokokakovostne opreme.
- Izbirno: drugi dovod z ventilom in indikatorjem praznega.
- Dozirna enota detergenta na sesalni strani.
Robustna zasnova omogoča tudi težke aplikacije
- Primeren za vsakodnevno uporabo.
- Uporaba tople vode bistveno poveča učinkovitost čiščenja.
- Idealen za dolgotrajno uporabo
Velik integriran vodni filter
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
- Velik vodni fini filter za optimalno zaščito črpalke.
- Udoben dostop, enostavno čiščenje.
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
- Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.
- Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvzemnih mestih.
- Trajna namestitev brez nevarnosti: brez kontaminacije ali zrahljanih cevi
Enostavna namestitev in vzdrževanje
- V primeru servisa so vse komponente enostavno in hitro dostopne.
- Hitra in enostavna namestitev prihrani stroške montaže.
- Prikaz kod napak in stanja, olajša servisiranje
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|900 - 1700
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|180 / 18
|Dovodna temperatura (°C)
|85
|Priključna moč (Kw)
|7
|Varovalo (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Število uporabnikov
|2
|Mobilnost
|Stacionarno
|Teža (z dodatki) (Kg)
|91
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|100,768
|Mere (D × Š × V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obseg dobave
- Servo krmiljenje
- Power šoba
- Okvir in pokrov: Nerjaveče jeklo
- Pripravljeno za Servo Control
- Vnaprej opremljen za dovod detergenta
Oprema
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Črpalka za predtlak
- Zaščita pred vodnim kamnom
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik vodni filter finih delcev
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Pripravljeno za daljinsko upravljanje
- RM1 doziranje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Merilna palica za olje
- Zračno hlajen motor
Področja uporabe
- Idealno za čiščenje v živilski industriji
- Idealen za uporabo v živilski, kozmetični in kemični industriji
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
- Vsestranske uporabe v industrijskih okoljih, npr. za čiščenje proizvodnih prostorov
- Pranje vozil in strojev v avtomobilizmu, na področju industrije in kmetijstva
- Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije
- Kmetijstvo
- Industrija
- Čiščenje vozil
- Za visokotlačno čiščenje s hladno ali vročo vodo
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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