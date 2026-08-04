Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4St

Stacionarni visokotlačni čistilnik s pokrovom in okvirjem iz prašno lakiranega jekla. Navdušuje z velikim pretokom (1.700 l/h), visokokakovostno opremo in visoko varnostjo delovanja.

Za neprekinjeno uporabo v težkih delovnih pogojih – naš stacionarni visokotlačni čistilnik za temperaturo do 60 °C na dovodu vode ponuja prvorazredno zmogljivost s pretokom 1.700 l/h in tlakom 150 barov. Visokotlačna črpalka je zaščitena pred nečistočami z velikim vodnim filtrom. Okvir in ohišje visokotlačnega stroja sta izdelana iz praškasto lakiranega jekla in skupaj s 4-polnim, nizkohitrostnim elektromotorjem z vodnim hlajenjem zagotavljata dolgo življenjsko dobo. Ima tudi integriran rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom in dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega. Veliko vrtljivo stikalo je enostavno za upravljanje, namestitev in vzdrževanje pa sta zasnovana tako, da sta uporabniku izjemno prijazna. Elektronski nadzor stroja in indikator napak zagotavljata odlično varnost delovanja. Dobavljen je brez dodatkov, vendar jih je mogoče izbrati na katerem koli mestu uporabe. Opcijsko na voljo: manometer in števec časa, dovod za drugi detergent, avtomatska razbremenitev tlaka in širok nabor daljinskih upravljalnikov.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4St: Vzdržljivo in robustno
Vzdržljivo in robustno
Robusten okvir in pokrov iz prašno lakiranega jekla. 4-polni, počasi delujoč elektromotor zagotavlja dolg delovni čas. Robustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4St: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Zalogovnik s plovnim ventilom in zaščito pred suhim tekom. Pripravljen za priklop daljinskih upravljalnikov.
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4St: Robustna izvedba za težavne naloge
Robustna izvedba za težavne naloge
Primeren za vsakodnevno uporabo. Delo tudi v najtežjih pogojih. Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost
  • Izklop v primeru pomanjkanja vode, LED: pripravljenost, servis, napaka.
  • Izklop pri preveliki/premajhni napetosti.
Enostavno upravljanje
  • Samo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja.
  • Uporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa.
  • Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas.
Velik integriran vodni filter
  • Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
  • Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
  • Zelo enostaven za čiščenje.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
  • Indikator: kode napak, stanje delovanja, intervali vzdrževanja.
  • Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
  • Samodejna razbremenitev tlaka je na voljo kot opcija.
  • Izbirno: drugi dovod z ventilom in indikatorjem praznega.
  • Manometer in števec pretečenega časa sta na voljo kot dodatna oprema.
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
  • Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.
  • Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvzemnih mestih.
  • Stroj je vedno pripravljen za maksimalno produktivnost in prilagodljivost.
Servo krmiljenje
  • Količino tlaka in vode lahko nastavite direktno na pištoli.
  • Vsestranska in prilagodljiva uporaba.
  • Različne uporabe in odlični rezultati čiščenja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 900 - 1700
Delovni tlak (bar/Mpa) 100 - 150 / 10 - 15
Maks. tlak (bar/Mpa) 210 / 21
Dovodna temperatura (°C) 60
Priključna moč (Kw) 9
Varovalo (A) 16
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 1″
Število uporabnikov 2
Mobilnost Stacionarno
Teža (z dodatki) (Kg) 84
Teža vključno z embalažo (Kg) 93,768
Mere (D × Š × V) (mm) 800 x 605 x 600

Obseg dobave

  • Servo krmiljenje
  • Power šoba
  • Okvir in pokrov: Jeklo, prašno barvano
  • Pripravljeno za Servo Control
  • Vnaprej opremljen za dovod detergenta

Oprema

  • Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
  • Zaščita pred suhim zagonom
  • Velik vodni filter finih delcev
  • Zalogovnik s plovnim ventilom
  • Pripravljeno za daljinsko upravljanje
  • RM1 doziranje
  • Kontrolna odprtina za nivo olja
  • Merilna palica za olje
  • Vodno hlajeni motor
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4St
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4St
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4St
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4St
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4St
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4St
Področja uporabe
  • Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji
  • Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
  • Pranje vozil in strojev v avtomobilizmu, na področju industrije in kmetijstva
  • Vsestranske uporabe v industrijskih okoljih, npr. za čiščenje proizvodnih prostorov
  • Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije
  • Visokotlačno čiščenje strojev in opreme v gradbeništvu, kmetijstvu in na komunalnem področju.
  • Visokotlačno čiščenje vozil
  • Kmetijstvo
  • Idealno za avtomobilske delavnice, trgovine za najem vozil, avtopralnice, izvajalce gradbenih storitev, trgovce, mala gradbena podjetja, majhne garaže in kmetije itd.
  • Idealno za prodajalne avtomobilov, podjetja za najem avtomobilov in bencinske servise
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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