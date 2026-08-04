Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4St
Stacionarni visokotlačni čistilnik s pokrovom in okvirjem iz prašno lakiranega jekla. Navdušuje z velikim pretokom (1.700 l/h), visokokakovostno opremo in visoko varnostjo delovanja.
Za neprekinjeno uporabo v težkih delovnih pogojih – naš stacionarni visokotlačni čistilnik za temperaturo do 60 °C na dovodu vode ponuja prvorazredno zmogljivost s pretokom 1.700 l/h in tlakom 150 barov. Visokotlačna črpalka je zaščitena pred nečistočami z velikim vodnim filtrom. Okvir in ohišje visokotlačnega stroja sta izdelana iz praškasto lakiranega jekla in skupaj s 4-polnim, nizkohitrostnim elektromotorjem z vodnim hlajenjem zagotavljata dolgo življenjsko dobo. Ima tudi integriran rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom in dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega. Veliko vrtljivo stikalo je enostavno za upravljanje, namestitev in vzdrževanje pa sta zasnovana tako, da sta uporabniku izjemno prijazna. Elektronski nadzor stroja in indikator napak zagotavljata odlično varnost delovanja. Dobavljen je brez dodatkov, vendar jih je mogoče izbrati na katerem koli mestu uporabe. Opcijsko na voljo: manometer in števec časa, dovod za drugi detergent, avtomatska razbremenitev tlaka in širok nabor daljinskih upravljalnikov.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustnoRobusten okvir in pokrov iz prašno lakiranega jekla. 4-polni, počasi delujoč elektromotor zagotavlja dolg delovni čas. Robustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Visokokvalitetna opremaZalogovnik s plovnim ventilom in zaščito pred suhim tekom. Pripravljen za priklop daljinskih upravljalnikov.
Robustna izvedba za težavne nalogePrimeren za vsakodnevno uporabo. Delo tudi v najtežjih pogojih. Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost
- Izklop v primeru pomanjkanja vode, LED: pripravljenost, servis, napaka.
- Izklop pri preveliki/premajhni napetosti.
Enostavno upravljanje
- Samo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja.
- Uporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa.
- Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas.
Velik integriran vodni filter
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
- Zelo enostaven za čiščenje.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Indikator: kode napak, stanje delovanja, intervali vzdrževanja.
- Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
- Samodejna razbremenitev tlaka je na voljo kot opcija.
- Izbirno: drugi dovod z ventilom in indikatorjem praznega.
- Manometer in števec pretečenega časa sta na voljo kot dodatna oprema.
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
- Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.
- Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvzemnih mestih.
- Stroj je vedno pripravljen za maksimalno produktivnost in prilagodljivost.
Servo krmiljenje
- Količino tlaka in vode lahko nastavite direktno na pištoli.
- Vsestranska in prilagodljiva uporaba.
- Različne uporabe in odlični rezultati čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|900 - 1700
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|210 / 21
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Priključna moč (Kw)
|9
|Varovalo (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Število uporabnikov
|2
|Mobilnost
|Stacionarno
|Teža (z dodatki) (Kg)
|84
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|93,768
|Mere (D × Š × V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obseg dobave
- Servo krmiljenje
- Power šoba
- Okvir in pokrov: Jeklo, prašno barvano
- Pripravljeno za Servo Control
- Vnaprej opremljen za dovod detergenta
Oprema
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik vodni filter finih delcev
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Pripravljeno za daljinsko upravljanje
- RM1 doziranje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Merilna palica za olje
- Vodno hlajeni motor
Področja uporabe
- Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
- Pranje vozil in strojev v avtomobilizmu, na področju industrije in kmetijstva
- Vsestranske uporabe v industrijskih okoljih, npr. za čiščenje proizvodnih prostorov
- Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije
- Visokotlačno čiščenje strojev in opreme v gradbeništvu, kmetijstvu in na komunalnem področju.
- Visokotlačno čiščenje vozil
- Kmetijstvo
- Idealno za avtomobilske delavnice, trgovine za najem vozil, avtopralnice, izvajalce gradbenih storitev, trgovce, mala gradbena podjetja, majhne garaže in kmetije itd.
- Idealno za prodajalne avtomobilov, podjetja za najem avtomobilov in bencinske servise
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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