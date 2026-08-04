Za neprekinjeno uporabo v težkih delovnih pogojih – naš stacionarni visokotlačni čistilnik za temperaturo do 60 °C na dovodu vode ponuja prvorazredno zmogljivost s pretokom 1.700 l/h in tlakom 150 barov. Visokotlačna črpalka je zaščitena pred nečistočami z velikim vodnim filtrom. Okvir in ohišje visokotlačnega stroja sta izdelana iz praškasto lakiranega jekla in skupaj s 4-polnim, nizkohitrostnim elektromotorjem z vodnim hlajenjem zagotavljata dolgo življenjsko dobo. Ima tudi integriran rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom in dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega. Veliko vrtljivo stikalo je enostavno za upravljanje, namestitev in vzdrževanje pa sta zasnovana tako, da sta uporabniku izjemno prijazna. Elektronski nadzor stroja in indikator napak zagotavljata odlično varnost delovanja. Dobavljen je brez dodatkov, vendar jih je mogoče izbrati na katerem koli mestu uporabe. Opcijsko na voljo: manometer in števec časa, dovod za drugi detergent, avtomatska razbremenitev tlaka in širok nabor daljinskih upravljalnikov.