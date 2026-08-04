Visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 St
Enostaven za uporabo, robusten in zmogljiv: stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo z 800 l/h in 180 bari za neprekinjeno uporabo v težkih delovnih pogojih.
Naš visokotlačni čistilnik s hladno vodo za težke delovne pogoje pri neprekinjeni stacionarni uporabi lahko deluje pri vstopni temperaturi vode do 60 °C. S tlakom 180 barov in pretokom 800 l/h je idealen za čiščenje strojev ali proizvodnih prostorov. Njegovo srce je robustna črpalka z ročično gredjo z medeninasto glavo cilindra in 4-polnim električnim motorjem z nizko hitrostjo. K njegovi vzdržljivosti prispevata tudi ohišje in okvir, ki sta izdelana iz prašno barvanega jekla. Stroj ima dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega ter rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom, prazen nivo pa prikazuje tudi tukaj indikator. Varno delovanje je zagotovljeno z elektronskim nadzorom za obveščanje o napakah in intervalih vzdrževanja. Veliko vrtljivo stikalo omogoča priročno in enostavno upravljanje, namestitev in vzdrževanje pa sta zasnovana tako, da sta uporabniku prijazna. Obsežni dodatki, kot so časovni števci, daljinski upravljalniki ali samodejna razbremenitev tlaka, niso vključeni v obseg dobave in jih je mogoče izbrati ob vsaki točki uporabe.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustno4-polni, vodno hlajeni, elektro motor. Robustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak.
Visokokvalitetna opremaZalogovnik s plovnim ventilom in zaščito pred suhim tekom. Robusten okvir in pokrov iz prašno lakiranega jekla. Pripravljen za priklop daljinskih upravljalnikov.
Enostavno upravljanjeSamo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja. Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas. Samoumevni simboli in jasno urejeno operacijsko polje za enostavno razumevanje in večjo produktivnost.
Robustna izvedba za težavne naloge
- Višja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo.
- Razvili smo ga za dnevno uporabo.
- Trpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava.
Sistem sesanja in doziranja čistilnega sredstva za še boljše rezultate čiščenja
- Dovod detergenta z ventilom in indikatorjem praznega.
- Dozirna enota detergenta na sesalni strani.
- Izbirno: drugi dovod z ventilom in indikatorjem praznega.
Vodni filter finih delcev
- Velik vodni fini filter za optimalno zaščito črpalke.
- Udoben dostop, enostavno čiščenje.
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost
- Zaščita črpalke pred suhim tekom
- Izklop v primeru lekaže ali izpadu faze.
- Zaščita pred prenizko in previsoko napetostjo.
Indikator: kode napak, stanje delovanja, intervali vzdrževanja
- Enostaven dostop do vseh komponent za servisiranje in vzdrževanje.
- Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
- Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.
- Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvzemnih mestih.
- Stroj je vedno pripravljen za maksimalno produktivnost in prilagodljivost.
Vedno fleksibilen zaradi možnosti hitre nadgradnje
- Števec časa in manometer ter samodejna razbremenitev tlaka za zaščito dodatkov in cevovodov so na voljo kot dodatna oprema.
- Drugi dovod detergenta z indikatorjem praznega in dozirnim ventilom je na voljo kot opcija.
- Stroj lahko alternativno upravljate z daljinskim upravljalnikom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 800
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|180 / 18
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|240 / 24
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Priključna moč (Kw)
|5,5
|Varovalo (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Število uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Teža (z dodatki) (Kg)
|68
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|77,768
|Mere (D × Š × V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obseg dobave
- Servo krmiljenje
- Power šoba
- Okvir in pokrov: Jeklo, prašno barvano
- Pripravljeno za Servo Control
- Vnaprej opremljen za dovod detergenta
Oprema
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik vodni filter finih delcev
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Pripravljeno za daljinsko upravljanje
- RM1 doziranje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Merilna palica za olje
- Vodno hlajeni motor
Področja uporabe
- Za čiščenje strojev in vozil
- Kmetijstvo
- Vsestranske uporabe v industrijskih okoljih, npr. za čiščenje proizvodnih prostorov
- Idealno za avtomobilske delavnice, trgovine za najem vozil, avtopralnice, izvajalce gradbenih storitev, trgovce, mala gradbena podjetja, majhne garaže in kmetije itd.
- Industrija
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
- Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji
- Idealno za prodajalne avtomobilov, podjetja za najem avtomobilov in bencinske servise
- Javne službe
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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