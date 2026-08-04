Naš visokotlačni čistilnik s hladno vodo za težke delovne pogoje pri neprekinjeni stacionarni uporabi lahko deluje pri vstopni temperaturi vode do 60 °C. S tlakom 180 barov in pretokom 800 l/h je idealen za čiščenje strojev ali proizvodnih prostorov. Njegovo srce je robustna črpalka z ročično gredjo z medeninasto glavo cilindra in 4-polnim električnim motorjem z nizko hitrostjo. K njegovi vzdržljivosti prispevata tudi ohišje in okvir, ki sta izdelana iz prašno barvanega jekla. Stroj ima dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega ter rezervoar za vodo z zaščito pred suhim tekom, prazen nivo pa prikazuje tudi tukaj indikator. Varno delovanje je zagotovljeno z elektronskim nadzorom za obveščanje o napakah in intervalih vzdrževanja. Veliko vrtljivo stikalo omogoča priročno in enostavno upravljanje, namestitev in vzdrževanje pa sta zasnovana tako, da sta uporabniku prijazna. Obsežni dodatki, kot so časovni števci, daljinski upravljalniki ali samodejna razbremenitev tlaka, niso vključeni v obseg dobave in jih je mogoče izbrati ob vsaki točki uporabe.