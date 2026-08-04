Visokotlačni čistilnik HD 8/18-4St H
Stacionarni visokotlačni čistilnik z robustnim okvirjem in pokrovom iz nerjavečega jekla. Zmogljiv z 800 l/h in 180 bari, visoko kakovostno opremo in visoko varnostjo delovanja.
Robusten, zmogljiv in enostaven za uporabo – ta stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo do 85 °C na dovodu vode s predtlačno črpalko je idealen za neprekinjeno uporabo v prehrambeni industriji. Navdušuje s pretokom 800 l/h in tlakom 180 barov. Visokotlačni čistilnik ima rezervoar za vodo z zaščito pred vodnim kamnom in zaščito pred suhim tekom, vključno z indikatorjem praznjenja za zaščito pred vodnim kamnom. Na voljo je tudi dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznjenja. Navdušuje s svojo vzdržljivostjo zahvaljujoč robustni črpalki ročične gredi z medeninasto glavo cilindra ter vzdržljivim okvirjem in ohišjem iz nerjavečega jekla. 4-polni nizkohitrostni elektromotor zagotavlja dolgo življenjsko dobo, medtem ko elektronski nadzor zagotavlja varno delovanje. Upravljanje je zaradi velikega vrtljivega stikala brez težav, namestitev in vzdrževanje pa sta enostavna in uporabniku prijazna. Stroj je dobavljen brez dodatkov, ki jih lahko izberete na katerem koli mestu uporabe: manometer, števec časa, dovod za drugi detergent, avtomatski razbremenitev tlaka in različni daljinski upravljalniki.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna opremaZalogovnik z ventilom, zaščito pred vodnim kamnom in zaščito pred suhim tekom. Zelo robusten okvir in pokrov iz nerjavečega jekla. Stroj lahko alternativno upravljate z daljinskim upravljalnikom.
Vzdržljivo in robustnoRobustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak. 4-polni, elektro motor s počasnim tekom (zračno hlajen).
Enostaven za uporaboSamo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja. Uporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa. LED svetila prikazujejo pripravljeno na uporabo, stanje vode in servisni interval.
Robustna zasnova omogoča tudi težke aplikacije
- Primeren za vsakodnevno uporabo.
- Trpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava.
- Višja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo.
Dovod detergenta z ventilom in indikatorjem praznega
- Za natančno, brezstopenjsko doziranje čistila.
- Dozirna enota detergenta na sesalni strani.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost
- Izklop pri preveliki/premajhni napetosti.
- Izklop v primeru pomanjkanja vode, LED: pripravljenost, servis, napaka.
- Izklop v primeru lekaže ali izpadu faze.
Velik integriran vodni filter
- Velik vodni fini filter za zaščito črpalke.
- Udoben dostop, enostavno čiščenje.
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
Enostavna namestitev in vzdrževanje
- Dobra dostopnost za enostavno servisiranje in vzdrževanje.
- Hitra in enostavna namestitev prihrani stroške montaže.
- Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
- Manometer in števec pretečenega časa sta na voljo kot dodatna oprema.
- Samodejna razbremenitev tlaka je na voljo kot opcija.
- Izbirno: drugi dovod z ventilom in indikatorjem praznega.
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
- Stroj je vedno pripravljen za maksimalno produktivnost in prilagodljivost.
- Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.
- Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvzemnih mestih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 800
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|240 / 24
|Dovodna temperatura (°C)
|85
|Priključna moč (Kw)
|5,5
|Varovalo (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Število uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Teža (z dodatki) (Kg)
|75
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|84,768
|Mere (D × Š × V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obseg dobave
- Servo krmiljenje
- Power šoba
- Okvir in pokrov: Nerjaveče jeklo
- Pripravljeno za Servo Control
- Vnaprej opremljen za dovod detergenta
Oprema
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Črpalka za predtlak
- Zaščita pred vodnim kamnom
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik vodni filter finih delcev
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Pripravljeno za daljinsko upravljanje
- RM1 doziranje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Merilna palica za olje
- Zračno hlajen motor
Področja uporabe
- Idealno za čiščenje v živilski industriji
- Idealen za uporabo v živilski, kozmetični in kemični industriji
- Čiščenje vozil
- Za čiščenje strojev in vozil
- Visokotlačno čiščenje strojev in opreme v gradbeništvu, kmetijstvu in na komunalnem področju.
- Idealno za čiščenje v industrijskih okoljih, na primer za čiščenje proizvodnih prostorov
- Kmetijstvo
- Industrija
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
- Za visokotlačno čiščenje s hladno ali vročo vodo
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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