Robusten, zmogljiv in enostaven za uporabo – ta stacionarni visokotlačni čistilnik s hladno vodo do 85 °C na dovodu vode s predtlačno črpalko je idealen za neprekinjeno uporabo v prehrambeni industriji. Navdušuje s pretokom 800 l/h in tlakom 180 barov. Visokotlačni čistilnik ima rezervoar za vodo z zaščito pred vodnim kamnom in zaščito pred suhim tekom, vključno z indikatorjem praznjenja za zaščito pred vodnim kamnom. Na voljo je tudi dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznjenja. Navdušuje s svojo vzdržljivostjo zahvaljujoč robustni črpalki ročične gredi z medeninasto glavo cilindra ter vzdržljivim okvirjem in ohišjem iz nerjavečega jekla. 4-polni nizkohitrostni elektromotor zagotavlja dolgo življenjsko dobo, medtem ko elektronski nadzor zagotavlja varno delovanje. Upravljanje je zaradi velikega vrtljivega stikala brez težav, namestitev in vzdrževanje pa sta enostavna in uporabniku prijazna. Stroj je dobavljen brez dodatkov, ki jih lahko izberete na katerem koli mestu uporabe: manometer, števec časa, dovod za drugi detergent, avtomatski razbremenitev tlaka in različni daljinski upravljalniki.