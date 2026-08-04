Stacionarni visokotlačni čistilnik vam omogoča številne možnosti uporabe. Prednosti stacionarnih naprav pridejo do izraza na različnih področjih, pri katerih so zahteve učinkovitosti čiščenja vedno visoko zastavljene. Gospodarnost – vedno pripravljene na delo S pritiskom na gumb, brez dolgotrajnih priprav, brez transporta mobilnih naprav. Varnost – montaža na varnem mestu, zaščita pred zunanjimi vplivi; nepravilna uporaba naprave je izključena. Avtomatika za vklop Visokotlačne stacionarne naprave enostavno vklopite direktno na napravi. Po zagonu se visokotlačna črpalka samodejno vklopi. Dodatno aktiviranje ni več potrebno. Zmogljivost Stacionarne visokotlačne naprave so primerne za istočasno oskrbo več odvzemnih mest. Pri napravah linije HDC Advanced se odvečna količina vode s pomočjo prelivnega ventila preusmeri nazaj v posodo s plovcem. Dejanska regulacija količine vode se krmili s pomočjo frekvenčnega pretvornika na črpalkah. Pri HDC Advanced se črpa le natančna količina vode, ki je dejansko potrebna. Avtomatika izklopa V primeru prekoračitve odvzema vode, ki preseže minimalno zalogo vode, se naprava samodejno izklopi. Čas zaustavitvenega teka preprečuje ciklično delovanje v primerih kratkotrajnega odvzema vode. Stacionarna naprava se samodejno vklopi ob naslednjem odvzemu vode. Naprave z več črpalkami Pri napravah z dvema, tremi ali štirimi črpalkami se črpalke glede na količino odvzete vode zaženejo ali zaustavijo z zakasnitvijo. Menjava zaporedja delovanja S pomočjo funkcije menjave zaporedja delovanja črpalk je zagotovljen enakomeren čas delovanja vseh črpalnih agregatov. Z ročnim preklopom funkcije Avtomatika/Ročno lahko zaženete tudi posamezne črpalne agregate. Tako imate omogočeno zasilno oskrbo v primeru motenj. Zaznavanje mest puščanj Kratek čas delovanja črpalke, kot v primeru puščanja v ceveh, vodi do varnostnega izklopa.