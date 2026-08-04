Visokotlačni čistilnik HDS 10/21 -4 St
Odličen pod pritiskom: stacionarni visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 10/21-4 St z oljnim gorilnikom je zasnovan za neprekinjeno uporabo v zahtevnih aplikacijah in čisti s tlakom do 210 barov.
HDS 10/21-4 St je stacionarni visokotlačni čistilnik na vročo vodo z oljnim gorilnikom, ki zagotavlja izredno visok tlak: do 210 barov tlaka olajša delo tudi s trdovratno umazanijo. 4-polni nizkohitrostni električni motor ustvarja visoko moč za zahtevno neprekinjeno uporabo. Robustna črpalka z ročično gredjo in medeninasto glavo cilindra zagotavlja do 1000 litrov vode na uro. Rezervoar za vodo ima vgrajeno zaščito pred vodnim kamnom in vodni filter za zaščito črpalke. Detergent se zajema in natančno dozira z ventilom. Indikator praznega pralnega sredstva prikazuje, ko zmanjka detergenta. Elektronski nadzor oljnega gorilnika in celotne tehnologije zagotavlja visoko stopnjo varnosti delovanja. Intuitivno vrtljivo stikalo ali izbirni daljinski upravljalnik olajšata upravljanje, servisna in vzdrževalna opravila pa so zasnovana tako, da so uporabniku prijazna. S široko paleto dodatkov, ki so na voljo, lahko HDS 10/21-4 St prilagodite različnim čistilnim nalogam. Stroj je mogoče dopolniti z manometrom in števcem ur, drugo dozirno enoto detergenta in sistemom za razbremenitev tlaka.
Značilnosti in prednosti
Visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo
- Robustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- Posebej robusten in izjemno dolgotrajen.
- Višja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo.
4-polni, vodno hlajen elektromotor
- Vodno hlajen motor z visoko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo.
- 4-polni, počasi delujoč elektromotor zagotavlja dolg delovni čas.
- Za visoko zmogljivost in nizke stroške vzdrževanja.
Učinkovit inženiring gorilnikov
- Visoko zmogljivostni gorilnik s stoječo grelno spiralo in trajnim vžigom.
- S preverjeno in učinkovito Kärcherjevo gorilno tehnologijo za nizko porabo goriva.
- Gorilnik z visokim izkoristkom (> 91 %), nizko porabo goriva in zelo nizkimi emisijami izpušnih plinov.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost
- Izklop v primeru lekaže ali izpadu faze.
- Izklop pri preveliki/premajhni napetosti.
- Nadzor plamena in temperature emisij, zaščita pred pomanjkanjem vode/nadtlakom, zaščita pred vodnim kamnom z indikatorjem praznega in nadzorom napak zagotavljajo varno in dolgotrajno delovanje.
Visokokvalitetna oprema
- Vgrajen rezervoar za vodo z zaščito pred vodnim kamnom in indikatorjem praznega ščiti grelno spiralo in celoten sistem pred oblogami vodnega kamna.
- Ohišje in okvir sta izdelana iz prašno lakiranega jekla za vzdržljivost.
- Sistem za dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega je le del standardne visokokakovostne opreme.
Preprosto in udobno upravljanje
- Eno stikalo za vse funkcije. Za enostavno in hitro rokovanje brez dolgotrajnih priprav.
- Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas.
- Uporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa.
Velik, transparenten vodni filter finih delcev
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
- Udoben dostop, enostavno čiščenje.
Sistem sesanja in doziranja čistilnega sredstva za še boljše rezultate čiščenja
- S funkcijo nastavitve doziranja lahko detergente natančno dozirate glede na stopnjo umazanosti.
- Za natančno, brezstopenjsko doziranje čistila.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Enostaven dostop do vseh komponent za servisiranje in vzdrževanje.
- Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
- Prikaz kod napak, stanja delovanja, intervali vzdrževanja črpalke in spremljanje nepravilnega delovanja gorilnika in celotnega stroja olajšajo servisiranje.
Visoka prilagodljivost
- Stroj lahko alternativno upravljate z daljinskim upravljalnikom.
- Kärcher ima v široki ponudbi pribora za visokotlačne čistilnike pravi pribor za vsako čistilno nalogo in vsak cilj.
- Števec časa in manometer ter samodejna razbremenitev tlaka za zaščito dodatkov in cevovodov so na voljo kot dodatna oprema.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 1000
|Delovni tlak (bar)
|210
|Maks. tlak (bar)
|235
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 30
|Priključna moč (Kw)
|8
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|6,5
|Toplotna energija (Kw)
|77
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Varovalo (A)
|25
|Teža (z dodatki) (Kg)
|160
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|169,964
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1142 x 578 x 790
Obseg dobave
- Nadzor plamena
- Pripravljeno za Servo Control
- Pripravljeno za daljinsko upravljanje
- Power šoba
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
Oprema
- Merilna palica za olje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Vnaprej opremljen za dovod detergenta
- RM1 doziranje
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik vodni filter finih delcev
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Vodno hlajeni motor
- Okvir in pokrov: Jeklo, prašno barvano
Področja uporabe
- Za čiščenje strojev in vozil
- Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji
- Idealen za različne aplikacije v transportnem in logističnem sektorju
- Kmetijstvo
- V proizvodnih halah in delavnicah, kjer je potrebna topla voda
- Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije
- Vsestranske uporabe v industrijskih okoljih, npr. za čiščenje proizvodnih prostorov
- Javne službe
- Idealno za prodajalne avtomobilov, podjetja za najem avtomobilov in bencinske servise
- Čiščenje traktorjev, strojev in priključkov v kmetijstvu
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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