HDS 10/21-4 St je stacionarni visokotlačni čistilnik na vročo vodo z oljnim gorilnikom, ki zagotavlja izredno visok tlak: do 210 barov tlaka olajša delo tudi s trdovratno umazanijo. 4-polni nizkohitrostni električni motor ustvarja visoko moč za zahtevno neprekinjeno uporabo. Robustna črpalka z ročično gredjo in medeninasto glavo cilindra zagotavlja do 1000 litrov vode na uro. Rezervoar za vodo ima vgrajeno zaščito pred vodnim kamnom in vodni filter za zaščito črpalke. Detergent se zajema in natančno dozira z ventilom. Indikator praznega pralnega sredstva prikazuje, ko zmanjka detergenta. Elektronski nadzor oljnega gorilnika in celotne tehnologije zagotavlja visoko stopnjo varnosti delovanja. Intuitivno vrtljivo stikalo ali izbirni daljinski upravljalnik olajšata upravljanje, servisna in vzdrževalna opravila pa so zasnovana tako, da so uporabniku prijazna. S široko paleto dodatkov, ki so na voljo, lahko HDS 10/21-4 St prilagodite različnim čistilnim nalogam. Stroj je mogoče dopolniti z manometrom in števcem ur, drugo dozirno enoto detergenta in sistemom za razbremenitev tlaka.