HDS 13/20-4 St je stacionarni toplovodni visokotlačni čistilnik z oljnim gorilnikom. Njegov 4-polni nizkohitrostni električni motor proizvaja visoko moč za brezkompromisno neprekinjeno uporabo v težkih pogojih. Robustna črpalka z motorno gredjo z medeninasto glavo cilindra omogoča čiščenje z do 1300 litri vode na uro pri tlaku 200 barov. Velik vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije. Vgrajeni zbiralnik vode ima zaščito pred vodnim kamnom. Detergent se zajema in natančno dozira z ventilom. Indikator praznega pralnega sredstva prikazuje, ko zmanjka detergenta. Elektronski nadzor oljnega gorilnika in celotne tehnologije zagotavlja visoko stopnjo varnosti delovanja. Intuitivno vrtljivo stikalo ali izbirni daljinski upravljalnik olajšata upravljanje, servisna in vzdrževalna opravila pa so zasnovana tako, da so uporabniku prijazna. S široko paleto dodatkov, ki so na voljo, lahko HDS 13/20-4 St prilagodite različnim čistilnim nalogam. Stroj je mogoče dopolniti z manometrom in števcem ur, drugo dozirno enoto detergenta in sistemom za razbremenitev tlaka.