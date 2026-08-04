Visokotlačni čistilnik HDS 13/20 -4 St
Zasnovan za neprekinjeno uporabo brez kompromisov: stacionarni visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 13/20-4 St z oljnim gorilnikom čisti z dovajanjem do 1300 litrov vode na uro pri tlaku 200 barov.
HDS 13/20-4 St je stacionarni toplovodni visokotlačni čistilnik z oljnim gorilnikom. Njegov 4-polni nizkohitrostni električni motor proizvaja visoko moč za brezkompromisno neprekinjeno uporabo v težkih pogojih. Robustna črpalka z motorno gredjo z medeninasto glavo cilindra omogoča čiščenje z do 1300 litri vode na uro pri tlaku 200 barov. Velik vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije. Vgrajeni zbiralnik vode ima zaščito pred vodnim kamnom. Detergent se zajema in natančno dozira z ventilom. Indikator praznega pralnega sredstva prikazuje, ko zmanjka detergenta. Elektronski nadzor oljnega gorilnika in celotne tehnologije zagotavlja visoko stopnjo varnosti delovanja. Intuitivno vrtljivo stikalo ali izbirni daljinski upravljalnik olajšata upravljanje, servisna in vzdrževalna opravila pa so zasnovana tako, da so uporabniku prijazna. S široko paleto dodatkov, ki so na voljo, lahko HDS 13/20-4 St prilagodite različnim čistilnim nalogam. Stroj je mogoče dopolniti z manometrom in števcem ur, drugo dozirno enoto detergenta in sistemom za razbremenitev tlaka.
Značilnosti in prednosti
Visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjoRobustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak. Višja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo.
4-polni nizkohitrostni elektromotorVodno hlajen motor z visoko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo. 4-polni, počasi delujoč elektromotor zagotavlja dolg delovni čas. Visoka zmogljivost in visoka učinkovitost.
Zanesljivi gorilniki Kärcher z največjim izkoristkomOljni gorilnik visoke moči s pokončno grelno tuljavo in neprekinjenim vžigom brez detonacije. S preverjeno in učinkovito Kärcherjevo gorilno tehnologijo za nizko porabo goriva. Gorilnik z visokim izkoristkom (> 91 %), nizko porabo goriva in zelo nizkimi emisijami izpušnih plinov.
Visokokvalitetna oprema
- Vgrajen rezervoar za vodo z zaščito pred vodnim kamnom in indikatorjem praznega ščiti grelno spiralo in celoten sistem pred oblogami vodnega kamna.
- Ohišje in okvir sta izdelana iz prašno lakiranega jekla za vzdržljivost.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost
- Izklop v primeru lekaže ali izpadu faze.
- Izklop pri preveliki/premajhni napetosti.
- Samodejen odklop gorilca v primeru pomanjkanja vode ali pregretja.
Enostavno in razumljivo upravljanje
- Samo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja.
- Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas.
- Zelo jasni simboli olajšajo upravljanje naprave in ga bistveno poenostavijo.
Velik, transparenten vodni filter finih delcev
- Enostavno dostopen vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije v vodi.
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
- Integrirani vodni filter je mogoče odstraniti in očistiti brez orodja.
Visoka prilagodljivost
- Stroj lahko alternativno upravljate z daljinskim upravljalnikom.
- Kärcher ima v široki ponudbi pribora za visokotlačne čistilnike pravi pribor za vsako čistilno nalogo in vsak cilj.
Sistem sesanja in doziranja čistilnega sredstva za še boljše rezultate čiščenja
- Za priročno in natančno doziranje čistil.
- Z nastavitvijo doziranja se čistila dodajajo po potrebi.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Enostaven dostop do vseh komponent za servisiranje in vzdrževanje.
- Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
- Prikaz kod napak, stanja delovanja, intervali vzdrževanja črpalke in spremljanje nepravilnega delovanja gorilnika in celotnega stroja olajšajo servisiranje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Delovni tlak (bar)
|200
|Maks. tlak (bar)
|235
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 30
|Priključna moč (Kw)
|9,5
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|9,1
|Toplotna energija (Kw)
|108
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Varovalo (A)
|25
|Teža (z dodatki) (Kg)
|160
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|169,964
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1142 x 578 x 790
Obseg dobave
- Nadzor plamena
- Pripravljeno za Servo Control
- Pripravljeno za daljinsko upravljanje
- Power šoba
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
Oprema
- Merilna palica za olje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Vnaprej opremljen za dovod detergenta
- RM1 doziranje
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik vodni filter finih delcev
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Vodno hlajeni motor
- Okvir in pokrov: Jeklo, prašno barvano
Področja uporabe
- Čiščenje traktorjev, strojev in priključkov v kmetijstvu
- Vsestranske uporabe v industrijskih okoljih, npr. za čiščenje proizvodnih prostorov
- Visokotlačno čiščenje strojev in opreme v gradbeništvu, kmetijstvu in na komunalnem področju.
- Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije
- Intenzivno visokotlačno čiščenje za ekstremne umazanije v kmetijstvu in gradbeništvu.
- Za čiščenje strojev in vozil
- Idealen za uporabo v prehrambeni in kemični industriji
- Kmetijstvo
- Javne službe
- Idealno za avtomobilske delavnice, trgovine za najem vozil, avtopralnice, izvajalce gradbenih storitev, trgovce, mala gradbena podjetja, majhne garaže in kmetije itd.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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