Visokotlačni čistilnik HDS 8/18 -4 St
Močna neprekinjena uporaba, trpežna zasnova: stacionarni visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 8/18-4 St z oljnim gorilnikom zanesljivo opravlja zahtevna opravila čiščenja.
HDS 8/18-4 St je stacionarni visokotlačni čistilnik na vročo vodo z oljnim gorilnikom in vrhunsko opremo, zasnovan za neprekinjeno uporabo v zahtevnih aplikacijah. 4-polni nizkohitrostni elektromotor ustvarja visoko moč. Robustna črpalka z motorno gredjo z medeninasto glavo cilindra ustvarja visok tlak in zagotavlja velike količine tople vode. Velik vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije. Vgrajeni zbiralnik vode ima zaščito pred vodnim kamnom. Detergent se zajema in natančno dozira z ventilom. Indikator praznega pralnega sredstva prikazuje, ko zmanjka detergenta. Elektronski nadzor oljnega gorilnika in celotne tehnologije zagotavlja visoko stopnjo varnosti delovanja. Intuitivno vrtljivo stikalo ali izbirni daljinski upravljalnik olajšata upravljanje, servisna in vzdrževalna opravila pa so zasnovana tako, da so uporabniku prijazna. S široko paleto dodatkov, ki so na voljo, je HDS 8/18-4 St mogoče prilagoditi tako, da ustreza široki paleti čistilnih opravil. Stroj je mogoče dopolniti z manometrom in števcem ur, drugo dozirno enoto detergenta in sistemom za razbremenitev tlaka.
Značilnosti in prednosti
Robustna črpalka z motorno gredjo z medeninasto glavo valja
- Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak.
- Posebej robusten in izjemno dolgotrajen.
- Višja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo.
Visokokvalitetna oprema
- Vgrajen rezervoar za vodo z zaščito pred vodnim kamnom in indikatorjem praznega ščiti grelno baterijo in celoten sistem pred oblogami vodnega kamna.
- Ohišje in okvir sta izdelana iz prašno lakiranega jekla za vzdržljivost.
- Dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega je standardno vključen v obseg dobave, z možnostjo dodajanja drugega.
4-polni, vodno hlajen elektromotor
- 4-polni, počasi delujoč elektromotor zagotavlja dolg delovni čas.
- Vodno hlajen motor z visoko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo.
- Samo zelo nizke vibracije motorja.
Zanesljivi gorilniki Kärcher z največjim izkoristkom
- Oljni gorilnik visoke moči s pokončno grelno tuljavo in neprekinjenim vžigom brez detonacije.
- Vertikalna izvedba preprečuje kondenzacijo in korozijo.
- Visoko učinkovita, preizkušena tehnologija gorilnika "Made in Germany".
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost
- Samodejni izklop v primeru puščanja ali izpada faze.
- Samodejni izklop v primeru nizke napetosti ali prenapetosti.
- Nadzor plamena in temperature emisij, zaščita pred pomanjkanjem vode/nadtlakom, zaščita pred vodnim kamnom z indikatorjem praznega in nadzorom napak zagotavljajo varno in dolgotrajno delovanje.
Enostaven za uporabo
- Samo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja.
- Preprost koncept s razumljivimi simboli in pregledno urejeno nadzorno ploščo.
- Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas.
Sistem sesanja in doziranja čistilnega sredstva za še boljše rezultate čiščenja
- Za natančno, brezstopenjsko doziranje čistila.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Enostaven dostop do vseh komponent za servisiranje in vzdrževanje.
- Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
- Prikaz kod napak, stanja delovanja, intervali vzdrževanja črpalke in spremljanje nepravilnega delovanja gorilnika in celotnega stroja olajšajo servisiranje.
Velik, transparenten vodni filter finih delcev
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
- Integrirani vodni filter je mogoče odstraniti in očistiti brez orodja.
- Podaljšuje življensko dobo komponent in stroja.
Visoka prilagodljivost
- Stroj lahko alternativno upravljate z daljinskim upravljalnikom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 800
|Delovni tlak (bar)
|180
|Maks. tlak (bar)
|215
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 30
|Priključna moč (Kw)
|5,5
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|5,1
|Toplotna energija (Kw)
|61
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Varovalo (A)
|16
|Teža (z dodatki) (Kg)
|160
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|169,964
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1142 x 578 x 790
Obseg dobave
- Nadzor plamena
- Pripravljeno za Servo Control
- Pripravljeno za daljinsko upravljanje
- Power šoba
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
Oprema
- Merilna palica za olje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Vnaprej opremljen za dovod detergenta
- RM1 doziranje
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik vodni filter finih delcev
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Vodno hlajeni motor
- Okvir in pokrov: Jeklo, prašno barvano
Področja uporabe
- Za čiščenje strojev in vozil
- Idealen za različne aplikacije v transportnem in logističnem sektorju
- Idealen za uporabo v prehrambeni in kemični industriji
- Za uporabo v proizvodnih in logističnih halah ter skladiščih težke industrije
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
- V proizvodnih halah in delavnicah, kjer je potrebna topla voda
- Idealno za prodajalne avtomobilov, podjetja za najem avtomobilov in bencinske servise
- Idealno za čiščenje v industrijskih okoljih, na primer za čiščenje proizvodnih prostorov
- Javne službe
- Čiščenje traktorjev, strojev in priključkov v kmetijstvu
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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