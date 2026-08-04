HDS 8/18-4 St je stacionarni visokotlačni čistilnik na vročo vodo z oljnim gorilnikom in vrhunsko opremo, zasnovan za neprekinjeno uporabo v zahtevnih aplikacijah. 4-polni nizkohitrostni elektromotor ustvarja visoko moč. Robustna črpalka z motorno gredjo z medeninasto glavo cilindra ustvarja visok tlak in zagotavlja velike količine tople vode. Velik vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije. Vgrajeni zbiralnik vode ima zaščito pred vodnim kamnom. Detergent se zajema in natančno dozira z ventilom. Indikator praznega pralnega sredstva prikazuje, ko zmanjka detergenta. Elektronski nadzor oljnega gorilnika in celotne tehnologije zagotavlja visoko stopnjo varnosti delovanja. Intuitivno vrtljivo stikalo ali izbirni daljinski upravljalnik olajšata upravljanje, servisna in vzdrževalna opravila pa so zasnovana tako, da so uporabniku prijazna. S široko paleto dodatkov, ki so na voljo, je HDS 8/18-4 St mogoče prilagoditi tako, da ustreza široki paleti čistilnih opravil. Stroj je mogoče dopolniti z manometrom in števcem ur, drugo dozirno enoto detergenta in sistemom za razbremenitev tlaka.