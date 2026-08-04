Kompakten, lahek in vsestransko uporaben visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/12 CX Plus vas bo prepričal s svojo odlično okretnostjo in je primeren za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Naprava dovoljuje udobno shranjevanje pribora in zahvaljujoč medeninasti glavi cilindra ter samodejni razbremenitvi tlaka obljublja dolgo življenjsko dobo. Paket opreme vsebuje tudi novo razvito EASY!Force visokotlačno pištolo in EASY!Lock hitra zapirala. EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, EASY!Lock za hitro zapiranje pa zagotavlja 5-krat hitrejše upravljanje v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, ne da bi se robustnost in dolgotrajnost pri tem izgubili. Delo, ki ne utruja in tudi tudi hitre montaže in demontaže naprave, so del standardne opreme, ki tako potrjujejo celovit in uspešno izvedeno zasnovo naprave.