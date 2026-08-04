Visokotlačni čistilnik HD 5/13 E Classic
Kompakten, robusten in preprost visokotlačni čistilnik HD 5/13 E Classic. Z medeninasto glavo cilindra in visokokakovostnimi dodatki.
Ta visokotlačni čistilnik je kompakten stroj z 840 milimetrov dolgo cevjo iz nerjavečega jekla, ki navdušuje z enostavnim rokovanjem in visoko robustnostjo. Uporablja se za enostavno, temeljito čiščenje vozil, strojev in orodij ter dvorišč in vrtov. Vključuje medeninasto glavo cilindra in visokokakovostno jekleno mrežasto cev, kar zagotavlja nizko obrabo in visoko vzdržljivost. Samodejni sistem za razbremenitev tlaka ščiti komponente, podaljšuje življenjsko dobo in zmanjšuje stroške popravil in vzdrževanja. Integrirana domača baza se uporablja za priročno shranjevanje šob. Ta obsežen skupni paket zaokrožajo pritrdilni elementi za hitro sprostitev EASY!Lock, ki omogočajo bistveno hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi navojnimi pokrovi.
Značilnosti in prednosti
Nizka obraba in dolga življenjska dobaVisokokakovostna medeninasta glava cilindra. Bati iz nerjavečega jekla s keramično prevleko. Samodejno znižanje tlaka.
Visokokakovostni dodatkiSulica iz nerjavečega jekla dolžine 840 mm. Robustna gumijasta cev z ojačitvijo iz jeklene mreže. Profesionalna visokotlačna pištola z ventilom iz nerjavečega jekla.
Številne možnosti shranjevanjaDržalo za shranjevanje šob. Integrirani kabelski kavlji. Držalo za sulice cev
EASY!Lock navoj za hitro sprostitev
- Kratki časi namestitve (montaža in demontaža).
- Hitra zamenjava dodatne opreme.
- Intuitivno upravljanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar)
|130
|Maks. tlak (bar)
|170
|Priključna moč (Kw)
|2,7
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|034
|Dovod vode
|3/4″
|Mobilnost
|voziček
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|18,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|27,48
|Mere (D × Š × V) (mm)
|334 x 366 x 954
Obseg dobave
- Power šoba
- Razpršilna cev: 840 mm
- Razpršilna pištola: Standard
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 200 barov
Oprema
- Aksialna črpalka s tremi bati: z bati iz legiranega jekla
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Za čiščenje vozil
- Za čiščenje strojev in orodij (na gradbišču)
- Za čiščenje dvorišč in vrtov (zidovi, poti, paviljoni)
- Za spontano čiščenje majhnih površin
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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