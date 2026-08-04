Ta visokotlačni čistilnik je kompakten stroj z 840 milimetrov dolgo cevjo iz nerjavečega jekla, ki navdušuje z enostavnim rokovanjem in visoko robustnostjo. Uporablja se za enostavno, temeljito čiščenje vozil, strojev in orodij ter dvorišč in vrtov. Vključuje medeninasto glavo cilindra in visokokakovostno jekleno mrežasto cev, kar zagotavlja nizko obrabo in visoko vzdržljivost. Samodejni sistem za razbremenitev tlaka ščiti komponente, podaljšuje življenjsko dobo in zmanjšuje stroške popravil in vzdrževanja. Integrirana domača baza se uporablja za priročno shranjevanje šob. Ta obsežen skupni paket zaokrožajo pritrdilni elementi za hitro sprostitev EASY!Lock, ki omogočajo bistveno hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi navojnimi pokrovi.