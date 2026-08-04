Kompakten, lahek in vsestransko uporaben visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15 CX Plus vas bo prepričal s svojo odlično okretnostjo in je primeren za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Naprava dovoljuje udobno shranjevanje pribora in zahvaljujoč medeninasti glavi cilindra ter samodejni razbremenitvi tlaka obljublja dolgo življenjsko dobo.