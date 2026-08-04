Visokotlačni čistilnik HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Priročen, mobilen, vsestranski: visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15 CX Plus za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Z možnostjo shranjevanja pribora, glavo cilindra iz medenine in samodejno razbremenitvijo tlaka.
Kompakten, lahek in vsestransko uporaben visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15 CX Plus vas bo prepričal s svojo odlično okretnostjo in je primeren za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Naprava dovoljuje udobno shranjevanje pribora in zahvaljujoč medeninasti glavi cilindra ter samodejni razbremenitvi tlaka obljublja dolgo življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force. EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
MobilnostNa sprednji strani naprave vgrajen nosilni ročaj omogoča enostavno nakladanje in praktičen prevoz. S pritiskom na gumb se potisni lok zloži skupaj. Kompaktna izvedba.
PrilagodljivostMožen stoječ in ležeč položaj. Pri ležečem položaju kolesa niso na tleh. S tem je zagotovljena maksimalna stabilnost. Ločeno odlagalno mesto in položaj med transportom za pripravo za brizganje.
Kakovost
- Samodejna razbremenitev tlaka varuje komponente in podaljšuje življenjsko dobo.
- Visokokakovostna medeninasta glava cilindra.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Shranjevanje pribora
- Priključek (M 18 × 1,5) za zaščito površinskega čistilnika neposredno na napravi.
- Praktični predali za trojno in rotor šobo.
- Vgrajen boben za cev s 15 m visokotlačne cevi. Za velik radij delovanja in enostavno shranjevanje kot bi mignil (CX različice).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500
|Dovodna temperatura (°C)
|do 60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|200 / 20
|Priključna moč (Kw)
|2,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|30,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|32,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 370 x 930
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 200 barov
- Razpršilna cev: 840 mm
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Talna šoba: FR Clássico
Oprema
- Kolut za cev
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
- Izklop tlaka
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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