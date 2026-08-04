Visokotlačni čistilnik HD 5/17 C Plus
Praktičen, mobilen, vsestranski: visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/17 C Plus za delo v vodoravnem in navpičnem položaju. S predalom za dodatke, medeninasto cilindrično glavo in avtomatsko razbremenitvijo tlaka.
Kompakten, lahek in vsestranski visokotlačni čistilnik na hladno vodo HD 5/17 C Plus osvoji z izjemno mobilnostjo in je primeren za delo v navpičnem in vodoravnem položaju. Naprava je opremljena s prostorom za shranjevanje dodatkov, zaradi cilindrske medeninaste glave in avtomatske tlačne razbremenitve pa obljublja dolgo življenjsko dobo. Hkrati navdušuje z inovacijami, ki trajno povečajo udobnost uporabe, tako da bo delo potekalo brez utrujenosti, napravo pa je moč hitro pripraviti na uporabo in jo kasneje pospraviti. Visokotlačna pištola EASY!Force uporablja povratno silo visokotlačnega curka in tako silo držanja zmanjša na nič, medtem, ko EASY!Lock hitra zapirala omogočajo 5-krat hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi spoji, brez izgube na robustnosti in dolgotrajnosti. Kakor koli, prepričljiv paket opreme za odlične rezultate čiščenja, ob visokem udobju in dolgi življenjski dobi.
Značilnosti in prednosti
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force. EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
MobilnostNa sprednji strani naprave vgrajen nosilni ročaj omogoča enostavno nakladanje in praktičen prevoz. S pritiskom na gumb se potisni lok zloži skupaj. Kompaktna izvedba. Na sprednji strani naprave vgrajen nosilni ročaj omogoča enostavno nakladanje in praktičen prevoz. S pritiskom na gumb se potisni lok zloži skupaj. Kompaktna izvedba.
PrilagodljivostMožen stoječ in ležeč položaj. Pri ležečem položaju kolesa niso na tleh. S tem je zagotovljena maksimalna stabilnost. Ločeno odlagalno mesto in položaj med transportom za pripravo za brizganje. Možen stoječ in ležeč položaj. Pri ležečem položaju kolesa niso na tleh. S tem je zagotovljena maksimalna stabilnost. Ločeno odlagalno mesto in položaj med transportom za pripravo za brizganje.
Kakovost
- Samodejna razbremenitev tlaka varuje komponente in podaljšuje življenjsko dobo.
- Visokokakovostna medeninasta glava cilindra.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
- Samodejna razbremenitev tlaka varuje komponente in podaljšuje življenjsko dobo.
- Visokokakovostna medeninasta glava cilindra.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Shranjevanje pribora
- Priključek (M 18 × 1,5) za zaščito površinskega čistilnika neposredno na napravi.
- Praktični predali za trojno in rotor šobo.
- Gumijast trak za pritrditev visokotlačne cevi.
- Priključek (M 18 × 1,5) za zaščito površinskega čistilnika neposredno na napravi.
- Praktični predali za trojno in rotor šobo.
- Gumijast trak za pritrditev visokotlačne cevi.
Mobilnost
Prilagodljivost
Shranjevanje pribora
Kakovost
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|480
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|170 / 17
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|200 / 20
|Priključna moč (Kw)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe (mm)
|27
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|26,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|28,667
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 360 x 930
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 200 barov
- Razpršilna cev: 840 mm
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Oprema
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
- Izklop tlaka
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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