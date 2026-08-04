Kompakten, lahek in večstransko uporaben visokotlačni čistilnik na hladno vodo HD 5/17 CX Plus osvoji z izjemno mobilnostjo in je primeren za delo v navpičnem in vodoravnem položaju. Naprava je opremljena s prostorom za shranjevanje dodatkov, zaradi cilindrske medeninaste glave in avtomatske tlačne razbremenitve pa obljublja dolgo življenjsko dobo. Hkrati navdušuje z inovacijami, ki trajno povečajo udobnost uporabe, tako da omogoča delo brez utrujenosti, napravo pa je moč hitro pripraviti na uporabo in jo kasneje pospraviti. Visokotlačna pištola EASY!Force uporablja povratno silo visokotlačnega curka in tako silo držanja zmanjša na nič, medtem, ko EASY!Lock hitra zapirala omogočajo 5-krat hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi spoji, brez izgube na robustnosti in dolgotrajnosti. Kakor koli, prepričljiv paket opreme za odlične rezultate čiščenja, ob visokem udobju in dolgi življenjski dobi.