Visokotlačni čistilnik HD 6/13 C Plus
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/13 C Plus je priročen, mobilen in vsestranski ter je primeren za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju. Omenjena naprava omogoča shranjevanje pribora, ima medeninasto glavo cilindra in vgrajeno samodejno tlačno razbremenitev.
Kompakten, lahek in vsestransko uporaben visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/13 C Plus vas bo prepričal s svojo odlično okretnostjo ter je primeren za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju. Naprava omogoča udobno shranjevanje pribora ter zaradi medeninaste glave cilindra in samodejne tlačne razbremenitve obljublja dolgo življenjsko dobo. Hkrati vas bo prepričal tudi s svojimi inovativnimi in novimi razvojnimi napredki, ki vseskozi povečujejo udobje dela, tako da vam omogočajo delo, ki ne utruja, ter tudi hitro sestavljanje in razstavljanje naprave. Visokotlačna pištola EASY!Force uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zmanjša zadržno moč na nič, EASY!Lock za hitro zapiranje pa zagotavlja petkrat hitrejše upravljanje v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, ne da bi se pri tem izgubili robustnost in dolgotrajnost. V celoti prepričljiv paket opreme, ki zagotavlja izvrstne rezultate čiščenja skupaj z velikim udobjem in dolgo življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force. EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
MobilnostNa sprednji strani naprave vgrajen nosilni ročaj omogoča enostavno nakladanje in praktičen prevoz. S pritiskom na gumb se potisni lok zloži skupaj. Kompaktna izvedba.
PrilagodljivostMožen stoječ in ležeč položaj. Pri ležečem položaju kolesa niso na tleh. S tem je zagotovljena maksimalna stabilnost. Ločeno odlagalno mesto in položaj med transportom za pripravo za brizganje.
Kakovost
- Samodejna razbremenitev tlaka varuje komponente in podaljšuje življenjsko dobo.
- Visokokakovostna medeninasta glava cilindra.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Shranjevanje pribora
- Priključek (M 18 × 1,5) za zaščito površinskega čistilnika neposredno na napravi.
- Praktični predali za trojno in rotor šobo.
- Gumijast trak za pritrditev visokotlačne cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|590
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|130 / 13
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|190 / 19
|Priključna moč (Kw)
|2,9
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe (mm)
|38
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|28,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|31,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 360 x 930
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 200 barov
- Razpršilna cev: 840 mm
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Oprema
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
- Izklop tlaka
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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