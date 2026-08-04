Kompakten, lahek in vsestransko uporaben visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/13 C Plus vas bo prepričal s svojo odlično okretnostjo ter je primeren za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju. Naprava omogoča udobno shranjevanje pribora ter zaradi medeninaste glave cilindra in samodejne tlačne razbremenitve obljublja dolgo življenjsko dobo. Hkrati vas bo prepričal tudi s svojimi inovativnimi in novimi razvojnimi napredki, ki vseskozi povečujejo udobje dela, tako da vam omogočajo delo, ki ne utruja, ter tudi hitro sestavljanje in razstavljanje naprave. Visokotlačna pištola EASY!Force uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zmanjša zadržno moč na nič, EASY!Lock za hitro zapiranje pa zagotavlja petkrat hitrejše upravljanje v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, ne da bi se pri tem izgubili robustnost in dolgotrajnost. V celoti prepričljiv paket opreme, ki zagotavlja izvrstne rezultate čiščenja skupaj z velikim udobjem in dolgo življenjsko dobo.