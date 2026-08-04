Visokotlačni čistilnik HD 6/13 C Plus + FR Classic

Priročen, mobilen, vsestranski: visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/13 C za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Z možnostjo shranjevanja pribora, glavo cilindra iz medenine in samodejno razbremenitvijo tlaka.

Kompakten, lahek in vsestransko uporaben visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/13 C vas bo prepričal s svojo odlično okretnostjo in je primeren za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Naprava dovoljuje udobno shranjevanje pribora in zahvaljujoč medeninasti glavi cilindra ter samodejni razbremenitvi tlaka obljublja dolgo življenjsko dobo.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik HD 6/13 C Plus + FR Classic: Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force. EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Visokotlačni čistilnik HD 6/13 C Plus + FR Classic: Mobilnost
Mobilnost
Na sprednji strani naprave vgrajen nosilni ročaj omogoča enostavno nakladanje in praktičen prevoz. S pritiskom na gumb se potisni lok zloži skupaj. Kompaktna izvedba.
Visokotlačni čistilnik HD 6/13 C Plus + FR Classic: Prilagodljivost
Prilagodljivost
Možen stoječ in ležeč položaj. Pri ležečem položaju kolesa niso na tleh. S tem je zagotovljena maksimalna stabilnost. Ločeno odlagalno mesto in položaj med transportom za pripravo za brizganje.
Kakovost
  • Samodejna razbremenitev tlaka varuje komponente in podaljšuje življenjsko dobo.
  • Visokokakovostna medeninasta glava cilindra.
  • Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Shranjevanje pribora
  • Priključek (M 18 × 1,5) za zaščito površinskega čistilnika neposredno na napravi.
  • Praktični predali za trojno in rotor šobo.
  • Gumijast trak za pritrditev visokotlačne cevi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 590
Dovodna temperatura (°C) do 60
Delovni tlak (bar/Mpa) 130 / 13
Maks. tlak (bar/Mpa) 190 / 19
Priključna moč (Kw) 2,9
Priključni kabel (m) 5
Velikost šobe (mm) 38
Dovod vode 3/4″
Barva antracit
Teža (z dodatki) (Kg) 28,4
Teža vključno z embalažo (Kg) 31,6
Mere (D × Š × V) (mm) 380 x 360 x 930

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: EASY!Force
  • Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
  • Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 200 barov
  • Razpršilna cev: 840 mm
  • Razpršilna cev z vrtljivim curkom
  • Talna šoba: FR Clássico

Oprema

  • Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
  • Izklop tlaka
Visokotlačni čistilnik HD 6/13 C Plus + FR Classic
Visokotlačni čistilnik HD 6/13 C Plus + FR Classic
Visokotlačni čistilnik HD 6/13 C Plus + FR Classic
Visokotlačni čistilnik HD 6/13 C Plus + FR Classic
Visokotlačni čistilnik HD 6/13 C Plus + FR Classic
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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