Visokotlačni čistilnik HD 6/15 C
Praktičen in vsestranski: visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/15 C. S prostorom za shranjevanje pribora, medeninasto glavo valja in samodejnim razbremenitvijo tlaka.
Kompakten, lahek in vsestranski visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/15 C ponuja izjemno mobilnost in je primeren tako za navpično kot vodoravno delovanje. Stroj je opremljen s prefinjenim shranjevanjem pribora, medeninasta glava valja in samodejno razbremenitev tlaka pa zagotavljata dolgo življenjsko dobo. Hkrati navdušuje z inovativnimi novostmi, ki dolgoročno povečujejo udobje pri delu za upravljavca, saj zagotavljajo enostavno upravljanje in prihranek časa pri postavitvi in demontaži. Visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča silo odboja visokotlačnega curka za zmanjšanje sile držanja na nič, medtem ko hitro snemljivi pritrdilni elementi EASY!Lock omogočajo petkrat hitrejše rokovanje kot pri običajnih vijačnih spojih, ne da bi pri tem ogrozili robustnost in dolgo življenjsko dobo. Na splošno obsežen paket opreme za odlične rezultate čiščenja, z visoko stopnjo udobja in dolgo življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Najzmogljivejši kompaktni HD-razredZa profesionalno uporabo in dolge delovne intervale. Za povsem preprosto odstranjevanje trdovratnih nečistoč. Dolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja.
MobilnostMožen stoječ in ležeč položaj. Pri ležečem položaju kolesa niso na tleh. S tem je zagotovljena maksimalna stabilnost. Ločeno odlagalno mesto in položaj med transportom za pripravo za brizganje.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force. EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Shranjevanje pribora
- Priključek (M 18 × 1,5) za zaščito površinskega čistilnika neposredno na napravi.
- Praktični predali za trojno in rotor šobo.
- Gumijast trak za pritrditev visokotlačne cevi.
Kakovost
- Samodejna razbremenitev tlaka varuje komponente in podaljšuje življenjsko dobo.
- Visokokakovostna medeninasta glava cilindra.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|560
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|225 / 22,5
|Priključna moč (Kw)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe (mm)
|33
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|25,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|28,037
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 360 x 930
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Razpršilna cev: 840 mm
Oprema
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Izredno primeren za gradbenike, obrtnike, vzdrževalce stavb in komunalna podjetja.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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