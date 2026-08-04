Kompakten, lahek in vsestranski visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/15 CX Plus ponuja izjemno mobilnost in je primeren tako za navpično kot vodoravno delovanje. Stroj je opremljen s prefinjenim shranjevanjem pribora, medeninasta glava valja in samodejno razbremenitev tlaka pa zagotavljata dolgo življenjsko dobo. Hkrati navdušuje z inovativnimi novostmi, ki dolgoročno povečujejo udobje pri delu za upravljavca, saj zagotavljajo enostavno upravljanje in prihranek časa pri postavitvi in ​​demontaži. Visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča silo odboja visokotlačnega curka, da zmanjša silo držanja na nič, medtem ko hitro snemljivi pritrdilni elementi EASY!Lock omogočajo petkrat hitrejše rokovanje kot pri običajnih vijačnih spojih, ne da bi pri tem ogrozili robustnost in dolgo življenjsko dobo. Na splošno gre za obsežen paket opreme za odlične rezultate čiščenja, visoko stopnjo udobja in dolgo življenjsko dobo.