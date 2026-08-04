Z zmogljivostjo tlaka 150 bar vam HD 7/15 G iz Gasoline Advanced serije zagotavlja najboljše rezultate čiščenja v vsakem trenutku. Visokotlačni čistilnik s hladno vodo na bencinski pogon je opremljen s Hondinim bencinskim motorjem, ki vam omogoča popolno neodvisnost od zunanjih virov električne energije. Poleg tega naprava lahko črpa tudi vodo iz ribnikov ali jezer in jo nato uporabi za čiščenje. Udobno delo omogoča EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock hitra zapirala, ki v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji omogočajo 5-krat hitrejšo montažo in demontažo. Zasnovana je za uporabo v najbolj zahtevnih pogojih, z izjemno trpežnim osnovnim ogrodjem. Zahvaljujoč ergonomičnemu konceptu ogrodja je tudi presenetljivo mobilna, tako da boste napravo brez težav na kolesih transportirali tudi čez neravno podlago. Črpalko zanesljivo ščitita tudi velik vodni filter in termo ventil. Po želji lahko za napravo naročite zaščitno ogrodje Cage s pritrdilnimi ušesi za nakladanje z žerjavom ali komplet za montažo bobna za cev.