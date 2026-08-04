Visokotlačni čistilnik HD 7/15 G
Za maksimalno mobilnost in najboljše rezultate čiščenja pri zahtevnih pogojih: visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 7/15 G na bencinski pogon s tlakom 150 bar iz posebnega razreda naprav z bencinskim motorjem.
Z zmogljivostjo tlaka 150 bar vam HD 7/15 G iz Gasoline Advanced serije zagotavlja najboljše rezultate čiščenja v vsakem trenutku. Visokotlačni čistilnik s hladno vodo na bencinski pogon je opremljen s Hondinim bencinskim motorjem, ki vam omogoča popolno neodvisnost od zunanjih virov električne energije. Poleg tega naprava lahko črpa tudi vodo iz ribnikov ali jezer in jo nato uporabi za čiščenje. Udobno delo omogoča EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock hitra zapirala, ki v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji omogočajo 5-krat hitrejšo montažo in demontažo. Zasnovana je za uporabo v najbolj zahtevnih pogojih, z izjemno trpežnim osnovnim ogrodjem. Zahvaljujoč ergonomičnemu konceptu ogrodja je tudi presenetljivo mobilna, tako da boste napravo brez težav na kolesih transportirali tudi čez neravno podlago. Črpalko zanesljivo ščitita tudi velik vodni filter in termo ventil. Po želji lahko za napravo naročite zaščitno ogrodje Cage s pritrdilnimi ušesi za nakladanje z žerjavom ali komplet za montažo bobna za cev.
Značilnosti in prednosti
Maksimalna neodvisnostZ zanesljivimi Honda oziroma Yanmar motorji, brez zunanjega napajanja z električno energijo. Lahko črpa vodo - na primer iz jezer ali ribnikov - in jo porabi za čiščenje.
Odlično udobje upravljanjaErgonomski koncept ogrodja olajšuje transport tudi na neravnem terenu. Možnosti shranjevanja vseh dodatnih delov neposredno na stroju. Transportna kolesa odporna na predrtje zagotavljajo trajno mobilnost.
Velika vsestranskostOpcijsko dobavljivo zaščitno ogrodje z ušesi za pritrditev za nakladanje z žerjavom nudi zanesljivo zaščito za napravo. Dobavljiv komplet za montažo bobna za cev za krajši čas priprave in pospravljanja. Prenosna različica s trpežnim cevnim ogrodjem posebej za slikopleskarje (HD 728 B).
Zasnovano za najtežje pogoje
- Zelo trpežno osnovno ogrodje za dnevno uporabo v najtežjih pogojih.
- Velik vodni filter za zaščito črpalke.
- Termo ventil za zaščito črpalke pred pregretjem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|650
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|210 / 21
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Dovod vode
|1″
|Vrsta pogona
|Bencin
|Proizvodnja motorjev
|Honda
|Tip motorja
|GX 160
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|voziček
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|39,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|44
|Mere (D × Š × V) (mm)
|790 x 608 x 1104
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 250 bar
- Power šoba
Oprema
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
Področja uporabe
- Gradbeništvo (čiščenje fasad, gradbenih vozil in drugih strojev)
- Kmetijstvo (čiščenje vozil in opreme, uporaba v gozdarstvu)
- Industrija (čiščenje opreme)
- Ponudniki storitev (čiščenje zunanjih površin, na primer parkirišč ali parkirnih hiš)
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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