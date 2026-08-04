Visokotlačni čistilnik HD 25/15-4 Cage Plus
Primeren tam, kjer je potrebno intenzivno čiščenje z vodo: visokotlačni čistilnik HD 25/15-4 Cage Plus z delovnim tlakom 150 barov, zmogljivostjo pretoka vode do 2500 l/h in ogrodjem iz nerjavečega jekla.
Naš mobilni strokovnjak, ki opravlja naloge čiščenja v najtežjih pogojih, kot so v kmetijstvu ali gradbeništvu: HD 25/15-4 Cage Plus. Ta trifazni visokotlačni čistilnik brez ogrevanja vas bo prepričal v primerih, kjer je splošno pomembna intenzivna uporaba vode, kar omogoča naša zelo kakovostna črpalka s kolenasto gredjo, ki ima veliko zmogljivost pretoka vode do 2500 litrov na uro. Z delovnim tlakom 150 barov obvladuje celo najbolj ekstremno umazanijo, kakršna se npr. pojavlja v velikih hlevih, na velikih gradbiščih pri zemeljskih delih in izkopavanju, pa tudi v kamnolomih ali peskokopih. Novosti kot so EASY!Lock hitra zapirala so velika pomoč uporabnikom. V primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji zagotavljajo 5-krat hitrejšo upravljanje, robustnost in dolgotrajnost pa se pri tem ohranita. Ne nazadnje kolesa, odporna proti okvaram pa zagotavljajo enostavno uporabo in mobilnost naprave celo na zahtevnem terenu.
Značilnosti in prednosti
Cage ogrodjeTrpežno cevno ogrodje. Z vgrajenim vpetjem za dvigovanje z žerjavom in predalom za pribor. Zaščita naprave pred poškodbami.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnostZaščita pred puščanjem in mehek zagon. Zaščita pred prenizko in previsoko napetostjo. Zaščita pred 2-faznim delovanjem.
Zasnovano za najtežje pogojeVisoka stopnja mobilnosti zahvaljujoč zložljivemu ročaju in kolesom z neprebojnimi gumami. Velik vodni filter varuje črpalko pred okvarami.
Vzdržljivo in robustno
- Zelo velike ročične gredi in ojnice z robustnimi krogličnimi ležaji.
- Robustna glava cilindra iz medenine in keramičnim batom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 2500
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|190 / 19
|Priključna moč (Kw)
|13
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|120
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|129
|Mere (D × Š × V) (mm)
|957 x 686 x 1080
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Razpršilna cev iz legiranega jekla: 1050 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna razpršilna cev
- Servo krmiljenje
Oprema
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
- Izklop tlaka
- Brezstopenjska nastavitev tlaka in količine vode
Video posnetki
Področja uporabe
- Intenzivno visokotlačno čiščenje za ekstremne umazanije v kmetijstvu in gradbeništvu.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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