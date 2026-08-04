Naš mobilni strokovnjak, ki opravlja naloge čiščenja v najtežjih pogojih, kot so v kmetijstvu ali gradbeništvu: HD 25/15-4 Cage Plus. Ta trifazni visokotlačni čistilnik brez ogrevanja vas bo prepričal v primerih, kjer je splošno pomembna intenzivna uporaba vode, kar omogoča naša zelo kakovostna črpalka s kolenasto gredjo, ki ima veliko zmogljivost pretoka vode do 2500 litrov na uro. Z delovnim tlakom 150 barov obvladuje celo najbolj ekstremno umazanijo, kakršna se npr. pojavlja v velikih hlevih, na velikih gradbiščih pri zemeljskih delih in izkopavanju, pa tudi v kamnolomih ali peskokopih. Novosti kot so EASY!Lock hitra zapirala so velika pomoč uporabnikom. V primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji zagotavljajo 5-krat hitrejšo upravljanje, robustnost in dolgotrajnost pa se pri tem ohranita. Ne nazadnje kolesa, odporna proti okvaram pa zagotavljajo enostavno uporabo in mobilnost naprave celo na zahtevnem terenu.