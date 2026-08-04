HD prikolica HD 9/23 De Tr1
Samostojen, mobilen, z zanesljivim dizelskim motorjem Yanmar (EU STAGE V): HD-Trailer HD 9/23 De Tr1 za dolgotrajno visokotlačno čiščenje na gradbiščih in v komunalnih službah. S 1000-litrskim rezervoarjem za vodo.
Opremljena s kot medved močnim, zanesljivim in do okolja prijaznim dizelskim motorjem Yanmar (EU STAGE V) in 1000-litrskim rezervoarjem za vodo, lahko naša mobilna hladnovodna prikolica HD 9/23 De Tr1 obratuje popolnoma samostojno. Brez težav je kos vsem obsežnim visokotlačnim čistilnim delom, ki so običajna npr. v komunalnih službah in v gradbeništvu. Z delovnim tlakom 230 bar in urnim pretokom do 930 litrov praktično ni nalog, ki jih ta stroj ne bi izpolnil. Stroj HD-Trailer je serijsko opremljen npr. z ergonomsko visokotlačno pištolo EASY!Force in s številnimi možnostmi odlaganja. Upravljanje robustnega čistilnika je izjemno preprosto, opcijsko pa je na voljo tudi v drugih različicah – na primer z bobnom za cev v zadnjem delu ali v različici Cab.
Značilnosti in prednosti
Neodvisnost od zunanje oskrbe z elektriko ali vodoDizelski motorji Yanmar ali bencinski motorji Honda (oboji EU STAGE V) omogočajo neodvisno delo. Rezervoar za vodo s kapaciteto 1000 l za najmanj eno uro dela pri polni zmogljivosti. Koncept integrirane prikolice ponuja visoko mobilnost in maksimalno neodvisnost.
Preprosto in udobno upravljanjeIzjemno preprosto upravljanje, zaradi česar so kot nalašč za izposojo. Udobna oprema z elektronskim zagonom motorja in opcijskim bobnom za cev. Odlagalni predal zadaj za shranjevanje posod z gorivom in pribora.
Robustna izvedba za težavne nalogeZanesljiva, preizkušena Kärcherjeva visokotlačna tehnika z dolgo življenjsko dobo. Opcijski sprednji zaščitni lok in prekrivna ponjava za zadnji del za zaščito naprave. Vgrajeni sistem zaščite pred zamrzovanjem omogoča uporabo vse leto.
Več možnih konfiguracij
- Prilagodljive konfiguracije po meri za individualne zahteve strank.
- Opcijska različica Cab za uporabo na kesonih ali za vgradnjo v vozila.
- Po naročilu so lahko rezervoarji v posebnih barvah.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|400 - 930
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Proizvodnja motorjev
|Yanmar
|Tip motorja
|L 100 V
|Teža (z dodatki) (Kg)
|600
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Servo krmiljenje
- Power šoba
Oprema
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Mobilno visokotlačno čiščenje v gradbeništvu, npr. čiščenje gradbenih strojev in vozil
- Za izposojevalce opreme, primerno za najrazličnejše naloge čiščenja
- Idealno za čistilne servise, npr. za odstranjevanje grafitov
- Mobilno visokotlačno čiščenje v komunalni dejavnosti, na primer v parkih