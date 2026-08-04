HD prikolica HD 9/23 De Tr1

Samostojen, mobilen, z zanesljivim dizelskim motorjem Yanmar (EU STAGE V): HD-Trailer HD 9/23 De Tr1 za dolgotrajno visokotlačno čiščenje na gradbiščih in v komunalnih službah. S 1000-litrskim rezervoarjem za vodo.

Opremljena s kot medved močnim, zanesljivim in do okolja prijaznim dizelskim motorjem Yanmar (EU STAGE V) in 1000-litrskim rezervoarjem za vodo, lahko naša mobilna hladnovodna prikolica HD 9/23 De Tr1 obratuje popolnoma samostojno. Brez težav je kos vsem obsežnim visokotlačnim čistilnim delom, ki so običajna npr. v komunalnih službah in v gradbeništvu. Z delovnim tlakom 230 bar in urnim pretokom do 930 litrov praktično ni nalog, ki jih ta stroj ne bi izpolnil. Stroj HD-Trailer je serijsko opremljen npr. z ergonomsko visokotlačno pištolo EASY!Force in s številnimi možnostmi odlaganja. Upravljanje robustnega čistilnika je izjemno preprosto, opcijsko pa je na voljo tudi v drugih različicah – na primer z bobnom za cev v zadnjem delu ali v različici Cab.

Značilnosti in prednosti
HD prikolica HD 9/23 De Tr1: Neodvisnost od zunanje oskrbe z elektriko ali vodo
Neodvisnost od zunanje oskrbe z elektriko ali vodo
Dizelski motorji Yanmar ali bencinski motorji Honda (oboji EU STAGE V) omogočajo neodvisno delo. Rezervoar za vodo s kapaciteto 1000 l za najmanj eno uro dela pri polni zmogljivosti. Koncept integrirane prikolice ponuja visoko mobilnost in maksimalno neodvisnost.
HD prikolica HD 9/23 De Tr1: Preprosto in udobno upravljanje
Preprosto in udobno upravljanje
Izjemno preprosto upravljanje, zaradi česar so kot nalašč za izposojo. Udobna oprema z elektronskim zagonom motorja in opcijskim bobnom za cev. Odlagalni predal zadaj za shranjevanje posod z gorivom in pribora.
HD prikolica HD 9/23 De Tr1: Robustna izvedba za težavne naloge
Robustna izvedba za težavne naloge
Zanesljiva, preizkušena Kärcherjeva visokotlačna tehnika z dolgo življenjsko dobo. Opcijski sprednji zaščitni lok in prekrivna ponjava za zadnji del za zaščito naprave. Vgrajeni sistem zaščite pred zamrzovanjem omogoča uporabo vse leto.
Več možnih konfiguracij
  • Prilagodljive konfiguracije po meri za individualne zahteve strank.
  • Opcijska različica Cab za uporabo na kesonih ali za vgradnjo v vozila.
  • Po naročilu so lahko rezervoarji v posebnih barvah.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 400 - 930
Dovodna temperatura (°C) 60
Delovni tlak (bar/Mpa) 40 - 230 / 4 - 23
Proizvodnja motorjev Yanmar
Tip motorja L 100 V
Teža (z dodatki) (Kg) 600
Mere (D × Š × V) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
  • Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
  • Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
  • Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
  • Razpršilna cev: 1050 mm
  • Servo krmiljenje
  • Power šoba

Oprema

  • Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
HD prikolica HD 9/23 De Tr1
HD prikolica HD 9/23 De Tr1
HD prikolica HD 9/23 De Tr1
HD prikolica HD 9/23 De Tr1
HD prikolica HD 9/23 De Tr1
HD prikolica HD 9/23 De Tr1

Video posnetki

Področja uporabe
  • Mobilno visokotlačno čiščenje v gradbeništvu, npr. čiščenje gradbenih strojev in vozil
  • Za izposojevalce opreme, primerno za najrazličnejše naloge čiščenja
  • Idealno za čistilne servise, npr. za odstranjevanje grafitov
  • Mobilno visokotlačno čiščenje v komunalni dejavnosti, na primer v parkih
Configurable components

Z zelo razširjenim delovnim radijem za največjo prilagodljivost pri visokotlačnem čiščenju: priročen navijalni kolut za visokotlačno cev za nadgradnjo Kärcherjevih prikolic HD, lahko sprejme do 50 metrov visokotlačne cevi in omogoča izvajanje del daleč od prikolice ter varuje cev med shranjevanjem ter transportom.

Komplet za nadgradnjo Kärcherjevih prikolic HD: robustno sprednje streme z zaščitno pločevino za nadgradnjo Kärcherjevih prikolic HD zagotavlja zanesljivo zaščito motorja in črpalke pred zunanjimi poškodbami. Če je potrebno servisiranje motorja ali črpalke, se lahko streme preprosto odpre.

Dvižni kavelj za nadgradnjo Kärcherjevih prikolic HD, uporablja samo eno osrednjo pritrdilno točko in s tem omogoča hitro ter enostavno nakladanje in prevoz prikolic do naslednje lokacije.

Stabilna črna pokrivna ponjava nudi učinkovito zaščito zadnjega dela Kärcherjevih prikolic HD pred umazanijo in nepooblaščenim dostopom. Nadgradni komplet je mogoče vedno namestiti in ga tudi zakleniti.

Števec delovnih ur za nadgradnjo Kärcherjevih prikolic HD omogoča spremljanje uporabe prikolice do minute natančno, zato se nadgradni komplet lahko uporablja za natančne analize stroškov in koristi, še posebej pa je koristen kot podlaga za izdajanje računov za najem prikolice.

Ročka s prostornino 20 litrov za varen transport goriva omogoča podaljšanje čiščenja s Kärcherjevimi prikolicami HD.

Rotacijska luč za nadgradnjo Kärcherjevih prikolic HD povečuje vidnost prikolice. Zelo močna rotacijska luč povečuje varnost uporabnikov, stroja in drugih.

Komplet za zaščito rezervoarja za nadgradnjo Kärcherjevih prikolic HD: zelo robustna zaščita pred trki, ki deluje tudi kot naletna zaščita in tako učinkovito varuje prikolico pred zunanjimi poškodbami ter izboljša varnost drugih udeležencev v prometu.

Odbijač za nadgradnjo Kärcherjevih prikolic HD učinkovito varuje prikolico med prevozom in omogoča tudi večjo hitrost vožnje.

Prevleka za motor in črpalko za nadgradnjo Kärcherjevih prikolic HD učinkovito ščiti bencinski ali dizelski motor in visokotlačno črpalko visokotlačnega čistilnika pred umazanijo med prevozom na mesto uporabe.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva