Opremljena s kot medved močnim, zanesljivim in do okolja prijaznim dizelskim motorjem Yanmar (EU STAGE V) in 1000-litrskim rezervoarjem za vodo, lahko naša mobilna hladnovodna prikolica HD 9/23 De Tr1 obratuje popolnoma samostojno. Brez težav je kos vsem obsežnim visokotlačnim čistilnim delom, ki so običajna npr. v komunalnih službah in v gradbeništvu. Z delovnim tlakom 230 bar in urnim pretokom do 930 litrov praktično ni nalog, ki jih ta stroj ne bi izpolnil. Stroj HD-Trailer je serijsko opremljen npr. z ergonomsko visokotlačno pištolo EASY!Force in s številnimi možnostmi odlaganja. Upravljanje robustnega čistilnika je izjemno preprosto, opcijsko pa je na voljo tudi v drugih različicah – na primer z bobnom za cev v zadnjem delu ali v različici Cab.