HD prikolica HD 9/23 Ge Tr1
Mobilna in samozadostna rešitev za dolgotrajno visokotlačno čiščenje na gradbiščih in v komunalnih službah: HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1 z bencinskim motorjem Honda (EU STAGE V) in 1000-litrskim rezervoarjem za vodo.
Z našo robustno in mobilno hladnovodno prikolico HD 9/23 Ge Tr1 so vsa zahtevna visokotlačna čistilna dela, npr. v gradbeništvu in pri vsakodnevnem delu komunalnih služb, brez težav izvedljiva tudi brez zunanje oskrbe z električnim tokom in vodo. Stroj zahvaljujoč zmogljivemu in zanesljivemu bencinskemu motorju Honda (EU STAGE V) in 1000-litrskemu rezervoarju za vodo deluje popolnoma samostojno. Delovni tlak 230 bar in urni pretok vode 930 litrov poskrbita za potrebno zmogljivost čiščenja tudi pri trdovratni umazaniji. Čistilnik je poleg tega opremljen s praktičnimi podrobnostmi, kot je ergonomska visokotlačna pištola EASY!Force. Visoko stopnjo prijaznosti do uporabnika dokazujejo preprosto upravljanje in različne možnosti odlaganja. Čistilnik je po naročilu na voljo tudi v drugih konfiguracijah, npr. v različici Cab, ali opremljen z integriranim bobnom za cev v zadnjem predelu.
Značilnosti in prednosti
Neodvisnost od zunanje oskrbe z elektriko ali vodo
- Dizelski motorji Yanmar ali bencinski motorji Honda (oboji EU STAGE V) omogočajo neodvisno delo.
- Rezervoar za vodo s kapaciteto 1000 l za najmanj eno uro dela pri polni zmogljivosti.
- Koncept integrirane prikolice ponuja visoko mobilnost in maksimalno neodvisnost.
Preprosto in udobno upravljanje
- Izjemno preprosto upravljanje, zaradi česar so kot nalašč za izposojo.
- Udobna oprema z elektronskim zagonom motorja in opcijskim bobnom za cev.
- Odlagalni predal zadaj za shranjevanje posod z gorivom in pribora.
Robustna izvedba za težavne naloge
- Zanesljiva, preizkušena Kärcherjeva visokotlačna tehnika z dolgo življenjsko dobo.
- Opcijski sprednji zaščitni lok in prekrivna ponjava za zadnji del za zaščito naprave.
- Vgrajeni sistem zaščite pred zamrzovanjem omogoča uporabo vse leto.
Več možnih konfiguracij
- Prilagodljive konfiguracije po meri za individualne zahteve strank.
- Opcijska različica Cab za uporabo na kesonih ali za vgradnjo v vozila.
- Po naročilu so lahko rezervoarji v posebnih barvah.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|400 - 930
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Proizvodnja motorjev
|Honda
|Tip motorja
|GX 390
|Teža (z dodatki) (Kg)
|600
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Servo krmiljenje
- Power šoba
Oprema
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Mobilno visokotlačno čiščenje v gradbeništvu, npr. čiščenje gradbenih strojev in vozil
- Za izposojevalce opreme, primerno za najrazličnejše naloge čiščenja
- Idealno za čistilne servise, npr. za odstranjevanje grafitov
- Mobilno visokotlačno čiščenje v komunalni dejavnosti, na primer v parkih