Z našo robustno in mobilno hladnovodno prikolico HD 9/23 Ge Tr1 so vsa zahtevna visokotlačna čistilna dela, npr. v gradbeništvu in pri vsakodnevnem delu komunalnih služb, brez težav izvedljiva tudi brez zunanje oskrbe z električnim tokom in vodo. Stroj zahvaljujoč zmogljivemu in zanesljivemu bencinskemu motorju Honda (EU STAGE V) in 1000-litrskemu rezervoarju za vodo deluje popolnoma samostojno. Delovni tlak 230 bar in urni pretok vode 930 litrov poskrbita za potrebno zmogljivost čiščenja tudi pri trdovratni umazaniji. Čistilnik je poleg tega opremljen s praktičnimi podrobnostmi, kot je ergonomska visokotlačna pištola EASY!Force. Visoko stopnjo prijaznosti do uporabnika dokazujejo preprosto upravljanje in različne možnosti odlaganja. Čistilnik je po naročilu na voljo tudi v drugih konfiguracijah, npr. v različici Cab, ali opremljen z integriranim bobnom za cev v zadnjem predelu.