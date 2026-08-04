Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M Edition Power Control
Mobilni visokotlačni čistilnik HD 6/15 M na izmenični tok s 3-batno aksialno črpalko. Kompakten, zanesljiv stroj z visoko zmogljivostjo čiščenja in energetsko učinkovitostjo..
Naš mobilni, neogrevani visokotlačni čistilnik HD 6/15 M je standardno opremljen s številnimi inovativnimi funkcijami opreme za varno in udobno delo. Funkcija samodejne razbremenitve tlaka ščiti visokotlačne komponente pred obremenitvami v stanju pripravljenosti, na primer, medtem ko inovativna visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratno silo visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo na nič, in hitre spojke EASY!Lock omogočajo rokovanje, ki je petkrat hitrejše od običajnih vijačnih povezav, brez kompromisov glede robustnosti ali življenjske dobe. Stroj je primeren za vertikalno ali horizontalno delovanje in tako ponuja veliko mero prilagodljivosti pri uporabi. Robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto cilindrično glavo poveča moč čiščenja in energetsko učinkovitost za približno 20 %. Številne možnosti odlaganja in shranjevanja dodatkov, tako da so varni za transport, in servisu prijazna zasnova stroja zaokrožujejo prefinjen koncept HD 6/15 M.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Fleksibilno deloZa uporabo v pokončnem in ležečem položaju. Največja stabilnost v ležečem položaju, saj se kolesa ne dotikajo tal.
Visoka mobilnostPotisni ročaj, ki se izvleče s pritiskom na gumb, povečuje kompaktnost stroja in zmanjšuje prostorske potrebe. Lahko se preprosto pospravi v servisna vozila. Možnosti shranjevanja na stroju skrajšujejo čas priprave.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
- Praktičen predal za shranjevanje rotirajoče šobe.
Enostavno servisiranje
- Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
- Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|560
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|225 / 22,5
|Priključna moč (Kw)
|3,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|29,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|32,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 455 x 700
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za gradbenike, obrtnike, vzdrževalce stavb in komunalna podjetja.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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