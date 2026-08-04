Naš mobilni, neogrevani visokotlačni čistilnik HD 6/15 M je standardno opremljen s številnimi inovativnimi funkcijami opreme za varno in udobno delo. Funkcija samodejne razbremenitve tlaka ščiti visokotlačne komponente pred obremenitvami v stanju pripravljenosti, na primer, medtem ko inovativna visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratno silo visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo na nič, in hitre spojke EASY!Lock omogočajo rokovanje, ki je petkrat hitrejše od običajnih vijačnih povezav, brez kompromisov glede robustnosti ali življenjske dobe. Stroj je primeren za vertikalno ali horizontalno delovanje in tako ponuja veliko mero prilagodljivosti pri uporabi. Robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto cilindrično glavo poveča moč čiščenja in energetsko učinkovitost za približno 20 %. Številne možnosti odlaganja in shranjevanja dodatkov, tako da so varni za transport, in servisu prijazna zasnova stroja zaokrožujejo prefinjen koncept HD 6/15 M.