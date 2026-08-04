Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M Plus
Mobilni visokotlačni čistilnik HD 6/15 M Plus z izmeničnim tokom in 3-batno aksialno črpalko. Kompakten, zanesljiv stroj z visoko učinkovitostjo čiščenja in energetsko učinkovitostjo za vsakodnevno uporabo.
Naš mobilni neogrevani visokotlačni čistilnik HD 6/15 M Plus ima serijsko številne inovativne funkcije opreme za varno in udobno delo. Funkcija samodejne razbremenitve tlaka v stanju pripravljenosti na primer ščiti visokotlačne komponente pred obremenitvami, medtem ko inovativna visokotlačna pištola EASY!Force s pomočjo sile odboja visokotlačnega curka, zmanjša zadrževalno silo na nič. Hitra sprostitvena sklopka EASY!Lock omogoča petkrat hitrejše ravnanje kot običajni vijačni priključki, ne da bi pri tem ogrozili robustnost ali dolgo življenjsko dobo. Čistilnik je primeren za navpično ali vodoravno delovanje in tako ponuja veliko mero prilagodljivosti pri uporabi. Robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo valja poveča čistilno moč in energetsko učinkovitost za približno 20%. Čistilnik ima številne možnosti za shranjevanje in tudi shranjevanje dodatne opreme, tako da je varen za prevoz, zasnova čistilnika pa je vzdrževanju prijazna.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Fleksibilno deloZa uporabo v pokončnem in ležečem položaju. Največja stabilnost v ležečem položaju, saj se kolesa ne dotikajo tal.
Visoka mobilnostPotisni ročaj, ki se izvleče s pritiskom na gumb, povečuje kompaktnost stroja in zmanjšuje prostorske potrebe. Lahko se preprosto pospravi v servisna vozila. Možnosti shranjevanja na stroju skrajšujejo čas priprave.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
- Praktičen predal za shranjevanje rotirajoče šobe.
Enostavno servisiranje
- Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
- Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|560
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|225 / 22,5
|Priključna moč (Kw)
|3,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|30
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|33,456
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 455 x 700
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za gradbenike, obrtnike, vzdrževalce stavb in komunalna podjetja.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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