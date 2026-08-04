Naš mobilni neogrevani visokotlačni čistilnik HD 6/15 M Plus ima serijsko številne inovativne funkcije opreme za varno in udobno delo. Funkcija samodejne razbremenitve tlaka v stanju pripravljenosti na primer ščiti visokotlačne komponente pred obremenitvami, medtem ko inovativna visokotlačna pištola EASY!Force s pomočjo sile odboja visokotlačnega curka, zmanjša zadrževalno silo na nič. Hitra sprostitvena sklopka EASY!Lock omogoča petkrat hitrejše ravnanje kot običajni vijačni priključki, ne da bi pri tem ogrozili robustnost ali dolgo življenjsko dobo. Čistilnik je primeren za navpično ali vodoravno delovanje in tako ponuja veliko mero prilagodljivosti pri uporabi. Robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo valja poveča čistilno moč in energetsko učinkovitost za približno 20%. Čistilnik ima številne možnosti za shranjevanje in tudi shranjevanje dodatne opreme, tako da je varen za prevoz, zasnova čistilnika pa je vzdrževanju prijazna.