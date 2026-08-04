Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M Portable
Naš priročni in prenosljivi visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/15 M Portable z delovnim tlakom 150 bar in pretokom vode 600 l/h je bil razvit posebej za potrebe soboslikarjev in čistilcev fasad.
Pri pripravah na soboslikarska dela v objektih in še posebej med čiščenjem fasad z gradbenih odrov veljajo posebna pravila. Zelo pomembna je varnost za uporabnika, prav tako pa tudi rokovanje in nenazadnje zmogljivost naprave. Naš visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/15 M Portable s 3-batno aksialno črpalko za delovni tlak do 150 bar in pretok vode 600 l/h izpolnjuje vse te zahteve ter je primeren za stoječe ali ležeče obratovanje. Je praktičen in prenosljiv, leži pa na gumijastih nogicah, ki preprečujejo prenos vibracij na gradbeni oder in premikanje. Motor in ohišje sta za zaščito čistilnika pred škropljenjem vode vgrajena v eno ohišje, za dolgo življenjsko dobo visokotlačnih komponent pa skrbi samodejna tlačna razbremenitev. Za udobje pri delu skrbi visokotlačna pištola EASY!Force, ki izkorišča povratni sunek visokotlačnega curka, da se moč, ki jo uporabnik potrebuje za držanje, zmanjša na nič. Hitre spojke EASY!Lock v primerjavi z običajnimi spojkami omogočajo petkrat hitrejše rokovanje ob nezmanjšani robustnosti in vzdržljivosti.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustnoTrpežno cevno ogrodje iz jekla ščiti vse komponente. Cevno ogrodje je primerno tudi za enostavno pritrditev naprave v servisno vozilo. Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in onesnaženjem.
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Enostavno servisiranjePreprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave. Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja. Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|560
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|225 / 22,5
|Priključna moč (Kw)
|3,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|28,366
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|32
|Mere (D × Š × V) (mm)
|587 x 320 x 430
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Izredno primeren za gradbenike, obrtnike, vzdrževalce stavb in komunalna podjetja.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.