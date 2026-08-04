Pri pripravah na soboslikarska dela v objektih in še posebej med čiščenjem fasad z gradbenih odrov veljajo posebna pravila. Zelo pomembna je varnost za uporabnika, prav tako pa tudi rokovanje in nenazadnje zmogljivost naprave. Naš visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/15 M Portable s 3-batno aksialno črpalko za delovni tlak do 150 bar in pretok vode 600 l/h izpolnjuje vse te zahteve ter je primeren za stoječe ali ležeče obratovanje. Je praktičen in prenosljiv, leži pa na gumijastih nogicah, ki preprečujejo prenos vibracij na gradbeni oder in premikanje. Motor in ohišje sta za zaščito čistilnika pred škropljenjem vode vgrajena v eno ohišje, za dolgo življenjsko dobo visokotlačnih komponent pa skrbi samodejna tlačna razbremenitev. Za udobje pri delu skrbi visokotlačna pištola EASY!Force, ki izkorišča povratni sunek visokotlačnega curka, da se moč, ki jo uporabnik potrebuje za držanje, zmanjša na nič. Hitre spojke EASY!Lock v primerjavi z običajnimi spojkami omogočajo petkrat hitrejše rokovanje ob nezmanjšani robustnosti in vzdržljivosti.