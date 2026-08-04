Osrednji del naše zmogljive motorne/črpalne enote HD 6/15 M St z izmeničnim motorjem je novorazvita tribatna aksialna črpalka z bati iz kaljenega nerjavnega jekla. Omogoča tudi do 20 odstotkov večjo energetsko učinkovitost in zmogljivost čiščenja, zagotavlja dolgo življenjsko dobo ter brez težav skrbi za delovni tlak 150 barov. Za zaščito črpalke je vgrajen fini filter za vodo, ki zanesljivo odstranjuje delce nečistoč iz vode. Tudi samodejna tlačna razbremenitev varuje črpalko in druge visokotlačne komponente pred mogočimi obremenitvami v stanju pripravljenosti. Poleg tega je naprava srednjega razreda zasnovana za preprosto vzdrževanje in uporabo, saj omogoča preprost dostop do vseh pomembnih komponent. Naprava je primerna za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju, premišljena tritočkovna opora na zadnji strani stroja omogoča preprosto navpično namestitev na stene (ali vodoravno kot vgrajeni stroj).