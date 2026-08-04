Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M St

Kompaktna motorna/črpalna enota HD 6/15 M St z izmeničnim motorjem, stenskim nosilcem, stopnjo pretoka 600 litrov na uro in samodejno tlačno razbremenitvijo.

Osrednji del naše zmogljive motorne/črpalne enote HD 6/15 M St z izmeničnim motorjem je novorazvita tribatna aksialna črpalka z bati iz kaljenega nerjavnega jekla. Omogoča tudi do 20 odstotkov večjo energetsko učinkovitost in zmogljivost čiščenja, zagotavlja dolgo življenjsko dobo ter brez težav skrbi za delovni tlak 150 barov. Za zaščito črpalke je vgrajen fini filter za vodo, ki zanesljivo odstranjuje delce nečistoč iz vode. Tudi samodejna tlačna razbremenitev varuje črpalko in druge visokotlačne komponente pred mogočimi obremenitvami v stanju pripravljenosti. Poleg tega je naprava srednjega razreda zasnovana za preprosto vzdrževanje in uporabo, saj omogoča preprost dostop do vseh pomembnih komponent. Naprava je primerna za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju, premišljena tritočkovna opora na zadnji strani stroja omogoča preprosto navpično namestitev na stene (ali vodoravno kot vgrajeni stroj).

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M St: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Samodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M St: Fleksibilno delo
Fleksibilno delo
Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M St: Pripravljeno za stacionarno rabo
Pripravljeno za stacionarno rabo
Enostaven in robusten tri-točkovni oprijem za pričvrstitev na zid na zadnji strani naprave. Kompaktna izvedba ki zaseda zelo malo prostora Možnosti shranjevanja na stroju skrajšujejo čas priprave.
Enostavno servisiranje
  • Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
  • Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
  • Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Ustrezna energetska učinkovitost
  • Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
  • 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 560
Dovodna temperatura (°C) 60
Delovni tlak (bar/Mpa) 150 / 15
Maks. tlak (bar/Mpa) 225 / 22,5
Priključna moč (Kw) 3,1
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Barva antracit
Teža (z dodatki) (Kg) 20,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 22,923
Mere (D × Š × V) (mm) 290 x 300 x 565

Oprema

  • Izklop tlaka
Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M St
Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M St
Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M St
Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M St
Visokotlačni čistilnik HD 6/15 M St

Video posnetki

Področja uporabe
  • Izredno primeren za gradbenike, obrtnike, vzdrževalce stavb in komunalna podjetja.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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