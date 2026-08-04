Visokotlačni čistilnik HD 6/15 MX Plus
Kompaktni visokotlačni čistilnik HD 6/15 MX Plus z izmeničnim motorjem, kolutom za cev za priročno rokovanje z visokotlačno cevjo, delovnim tlakom 150 barov, samodejno razbremenitvijo tlaka.
Mobilni visokotlačni čistilnik HD 6/15 MX Plus z izmeničnim tokom s krmiljenjem tlačnega stikala, integriranim vozičkom za cev za priročno rokovanje z visokotlačno cevjo in številnimi možnostmi za shranjevanje čistilnika ter shranjevanje dodatne opreme. Novo razvita robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo valja zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Čistilnik je dobro vodljiv, enostaven za shranjevanje, zmanjšuje potrebe po energiji in hkrati izboljšuje učinkovitost čiščenja za približno 20%. Visokotlačna pištola EASY!Force z odbojno silo visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, hitro sprostitvena sklopka EASY!Lock pa omogoča petkrat hitrejše rokovanje kot običajni vijačni priključki. Tako kljub robustnosti in dolgi življenjski dobi zagotovlja, da boste delali brez utrujenosti in prihranili čas. Funkcija samodejne razbremenitve tlaka v stanju pripravljenosti učinkovito in zanesljivo ščiti visokotlačne komponente pred obremenitvami. Visokotlačna črpalka in elektronske komponente so enostavne za dostop zaradi vzdrževanju prijazne zasnove.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Fleksibilno deloZa uporabo v pokončnem in ležečem položaju. Največja stabilnost v ležečem položaju, saj se kolesa ne dotikajo tal.
Visoka mobilnostPotisni ročaj, ki se izvleče s pritiskom na gumb, povečuje kompaktnost stroja in zmanjšuje prostorske potrebe. Lahko se preprosto pospravi v servisna vozila. Možnosti shranjevanja na stroju skrajšujejo čas priprave.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
- Praktičen predal za shranjevanje rotirajoče šobe.
Enostavno servisiranje
- Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
- Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|560
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|225 / 22,5
|Priključna moč (Kw)
|3,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|31,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|35,908
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 455 x 966
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za gradbenike, obrtnike, vzdrževalce stavb in komunalna podjetja.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.