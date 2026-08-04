Mobilni visokotlačni čistilnik HD 6/15 MX Plus z izmeničnim tokom s krmiljenjem tlačnega stikala, integriranim vozičkom za cev za priročno rokovanje z visokotlačno cevjo in številnimi možnostmi za shranjevanje čistilnika ter shranjevanje dodatne opreme. Novo razvita robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo valja zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Čistilnik je dobro vodljiv, enostaven za shranjevanje, zmanjšuje potrebe po energiji in hkrati izboljšuje učinkovitost čiščenja za približno 20%. Visokotlačna pištola EASY!Force z odbojno silo visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, hitro sprostitvena sklopka EASY!Lock pa omogoča petkrat hitrejše rokovanje kot običajni vijačni priključki. Tako kljub robustnosti in dolgi življenjski dobi zagotovlja, da boste delali brez utrujenosti in prihranili čas. Funkcija samodejne razbremenitve tlaka v stanju pripravljenosti učinkovito in zanesljivo ščiti visokotlačne komponente pred obremenitvami. Visokotlačna črpalka in elektronske komponente so enostavne za dostop zaradi vzdrževanju prijazne zasnove.