HD 6/16-4 MXA Plus: zmogljiv, neogrevani, mobilni visokotlačni čistilnik s 4-polnim, počasi delujočim AC motorjem, krmiljenjem tlačnega stikala, vrtljivo brizgalno cevjo in vrtljivo visokotlačno cevjo. S pomočjo servo krmiljenja je mogoče nadzorovati količino vode in delovni tlak neposredno na brizgalni pištoli. Aluminijasti potisni ročaj zagotavlja enostavno manevriranje in služi tudi kot držalo za dodatke. Zahvaljujoč SwitchChem dozirnemu sistemu za hitro menjavo boste lahko prilagodili čas delovanja ter uporabili različna čistilna sredstva. Visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratni sunek visokotlačnega curka, da se moč, ki jo uporabnik potrebuje za držanje, zmanjša na nič, hitre spojke EASY!Lock v primerjavi z običajnimi navojnimi spojkami omogočajo 5x hitrejše rokovanje ob nezmanjšani robustnosti in vzdržljivosti. Robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra poveča učinkovitost čiščenja in energetsko učinkovitost za impresivnih 20%, hkrati pa zagotavlja dolgo življenjsko dobo.