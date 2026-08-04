Visokotlačni čistilnik HD 7/14-4 M Cage
Visokotlačni čistilnik HD 7/14-4 M Cage brez gretja s štiripolnim, počasi delujočim AC-motorjem, robustnim jeklenim cevnim okvirjem, samodejno tlačno razbremenitvijo in delovnim tlakom 140 barov.
Visokotlačna pištola EASY!Force in hitrovpenjalne spojke EASY!Lock na našem visokotlačnem čistilniku HD 7/14-4 M Cage zagotavljajo neutrudljivo delo ter hitro pripravo in pospravljanje. Medtem ko visokotlačna pištola EASY!Force na osnovi povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, hitrovpenjalne spojke EASY!Lock brez izgube robustnosti in trajnosti omogočajo petkrat hitrejšo uporabo v primerjavi z običajnimi vijačnimi spojkami. Cevasti jekleni okvir s praškastim premazom varuje napravo pred zunanjimi poškodbami med delom in transportom. Samodejna tlačna razbremenitev poskrbi za zaščito visokotlačnih komponent v notranjosti naprave. Novorazvita tribatna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra, ki jo poganja štiripolni, počasi delujoči izmenični motor, izboljša zmogljivost čiščenja in energetsko učinkovitost HD 7/14-4 M Cage za približno 20 odstotkov. Visokotlačni čistilnik je zasnovan za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju ter prepričuje s preprosto dostopnostjo komponent, ki zahtevajo vzdrževanje.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustnoTrpežno cevno ogrodje iz jekla ščiti vse komponente. Cevno ogrodje je primerno tudi za enostavno pritrditev naprave v servisno vozilo. Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in onesnaženjem.
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Enostavno servisiranjePreprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave. Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja. Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Fleksibilno delo
- Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|700
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|140 / 14
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|210 / 21
|Priključna moč (Kw)
|3,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|42
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|46,278
|Mere (D × Š × V) (mm)
|420 x 460 x 970
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za gradbenike, obrtnike, vzdrževalce stavb in komunalna podjetja.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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