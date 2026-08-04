Visokotlačna pištola EASY!Force in hitrovpenjalne spojke EASY!Lock na našem visokotlačnem čistilniku HD 7/14-4 M Cage zagotavljajo neutrudljivo delo ter hitro pripravo in pospravljanje. Medtem ko visokotlačna pištola EASY!Force na osnovi povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, hitrovpenjalne spojke EASY!Lock brez izgube robustnosti in trajnosti omogočajo petkrat hitrejšo uporabo v primerjavi z običajnimi vijačnimi spojkami. Cevasti jekleni okvir s praškastim premazom varuje napravo pred zunanjimi poškodbami med delom in transportom. Samodejna tlačna razbremenitev poskrbi za zaščito visokotlačnih komponent v notranjosti naprave. Novorazvita tribatna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra, ki jo poganja štiripolni, počasi delujoči izmenični motor, izboljša zmogljivost čiščenja in energetsko učinkovitost HD 7/14-4 M Cage za približno 20 odstotkov. Visokotlačni čistilnik je zasnovan za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju ter prepričuje s preprosto dostopnostjo komponent, ki zahtevajo vzdrževanje.