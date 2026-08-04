Mobilni visokotlačni čistilnik z motorjem na izmenični tok HD 7/14-4 MX je krmiljen s tlačnim stikalom, ima integriran boben za udobno rokovanje z visokotlačno cevjo in številne možnosti odlaganja oz. shranjevanja pribora. Nova in robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo zagotavlja dolgo življenjsko dobo tega čistilnika, ki ga je mogoče enostavno prestavljati in pospraviti, zmanjša porabo energije in hkrati izboljša čistilno zmogljivost za približno 20 odstotkov. Za neutrujajoče delo in prihranek časa pri sestavljanju in razstavljanju poskrbi visokotlačna pištola EASY!Force, ki izkorišča povratni sunek visokotlačnega curka, da se moč, ki jo uporabnik potrebuje za držanje, zmanjša na nič, hitre spojke EASY!Lock pa v primerjavi z običajnimi spojkami omogočajo petkrat hitrejše rokovanje ob nezmanjšani robustnosti in vzdržljivosti. Samodejna tlačna razbremenitev učinkovito in zanesljivo obvaruje visokotlačne komponente pred obremenitvami v stanju pripravljenosti. Tako visokotlačna črpalka kot elektronske komponente so dobro dosegljive, ker je čistilnik konstruiran za preprosto vzdrževanje.