Naš mobilni visokotlačni čistilnik brez gretja HD 7/14-4 M Plus je opremljen s številnimi inovativnimi funkcijami za varno in udobno delo. Samodejna tlačna razbremenitev varuje visokotlačne komponente pred obremenitvijo v načinu pripravljenosti, medtem ko inovativna visokotlačna pištola EASY!Force na osnovi povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, hitrovpenjalne spojke EASY!Lock pa brez izgube robustnosti in trajnosti omogočajo petkrat hitrejšo uporabo v primerjavi z običajnimi vijačnimi spojkami. Naprava je primerna za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju in tako zagotavlja veliko prilagodljivost pri uporabi. Robustna tribatna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra povečuje zmogljivost čiščenja in energetsko učinkovitost za okoli 20 odstotkov. Premišljeni koncept HD 7/14-4 M Plus dopolnjujejo številne možnosti odlaganja in shranjevanja pribora za varen transport ter izvedba motorja, ki omogoča preprostejše vzdrževanje.