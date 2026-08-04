Visokotlačni čistilnik HD 7/14 -4M Plus
Kompaktni visokotlačni čistilnik HD 7/14-4 MX z izmeničnim motorjem s tribatno aksialno črpalko je kompakten in zanesljiv stroj z visoko zmogljivostjo čiščenja ter energetsko učinkovitostjo za vsakodnevno uporabo.
Naš mobilni visokotlačni čistilnik brez gretja HD 7/14-4 M Plus je opremljen s številnimi inovativnimi funkcijami za varno in udobno delo. Samodejna tlačna razbremenitev varuje visokotlačne komponente pred obremenitvijo v načinu pripravljenosti, medtem ko inovativna visokotlačna pištola EASY!Force na osnovi povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, hitrovpenjalne spojke EASY!Lock pa brez izgube robustnosti in trajnosti omogočajo petkrat hitrejšo uporabo v primerjavi z običajnimi vijačnimi spojkami. Naprava je primerna za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju in tako zagotavlja veliko prilagodljivost pri uporabi. Robustna tribatna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra povečuje zmogljivost čiščenja in energetsko učinkovitost za okoli 20 odstotkov. Premišljeni koncept HD 7/14-4 M Plus dopolnjujejo številne možnosti odlaganja in shranjevanja pribora za varen transport ter izvedba motorja, ki omogoča preprostejše vzdrževanje.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Fleksibilno deloZa uporabo v pokončnem in ležečem položaju. Največja stabilnost v ležečem položaju, saj se kolesa ne dotikajo tal.
Visoka mobilnostPotisni ročaj, ki se izvleče s pritiskom na gumb, povečuje kompaktnost stroja in zmanjšuje prostorske potrebe. Lahko se preprosto pospravi v servisna vozila. Možnosti shranjevanja na stroju skrajšujejo čas priprave.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
- Praktičen predal za shranjevanje rotirajoče šobe.
Enostavno servisiranje
- Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
- Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|700
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|140 / 14
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|210 / 21
|Priključna moč (Kw)
|3,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|37
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|40,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 455 x 700
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za gradbenike, obrtnike, vzdrževalce stavb in komunalna podjetja.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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