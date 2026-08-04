HD 7/17 M Cage ST je mobilen in zelo robusten visokotlačni čistilec s trifaznim motorjem, opremljen s praškasto prevlečenim cevnim jeklenim okvirjem, ki je primeren za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Nova 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra je zaradi enostavne oblike naprave lahko dostopna in omogoča do 20-odstotno večjo učinkovitost čiščenja in varčno energetsko porabo. Za zaščito je nameščen dodatni fini vodni filter, avtomatska razbremenitev tlaka pa preprečuje obremenitve črpalke in drugih visokotlačnih komponent v stanju pripravljenosti. Inovativna visokotlačna pištola EASY! Force z uporabo povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, EASY! Lock hitra zapirala za 5-krat hitrejše upravljanje od običajnih spojev pa zagotavljajo hitro delo brez žrtvovanja robustnosti in vzdržljivosti.