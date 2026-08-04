Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Cage

Vsako uro do 700 litrov vode za najboljše rezultate čiščenja: visoko zmogljiv visokotlačni čistilec HD 7/17 M Cage s cevnim jeklenim ogrodjem, trifaznim motorjem in avtomatsko razbremenitvijo tlaka.

HD 7/17 M Cage ST je mobilen in zelo robusten visokotlačni čistilec s trifaznim motorjem, opremljen s praškasto prevlečenim cevnim jeklenim okvirjem, ki je primeren za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Nova 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra je zaradi enostavne oblike naprave lahko dostopna in omogoča do 20-odstotno večjo učinkovitost čiščenja in varčno energetsko porabo. Za zaščito je nameščen dodatni fini vodni filter, avtomatska razbremenitev tlaka pa preprečuje obremenitve črpalke in drugih visokotlačnih komponent v stanju pripravljenosti. Inovativna visokotlačna pištola EASY! Force z uporabo povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, EASY! Lock hitra zapirala za 5-krat hitrejše upravljanje od običajnih spojev pa zagotavljajo hitro delo brez žrtvovanja robustnosti in vzdržljivosti.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Cage: Vzdržljivo in robustno
Vzdržljivo in robustno
Trpežno cevno ogrodje iz jekla ščiti vse komponente. Cevno ogrodje je primerno tudi za enostavno pritrditev naprave v servisno vozilo. Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in onesnaženjem.
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Cage: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Samodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Cage: Enostavno servisiranje
Enostavno servisiranje
Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave. Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja. Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Ustrezna energetska učinkovitost
  • Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
  • 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
  • Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
  • EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Fleksibilno delo
  • Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
Premišljeno pospravljanje pribora
  • Držalo za posodico s šobo za peno.
  • EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 700
Dovodna temperatura (°C) 60
Delovni tlak (bar/Mpa) 170 / 17
Maks. tlak (bar/Mpa) 255 / 25,5
Priključna moč (Kw) 4,2
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Barva antracit
Teža (z dodatki) (Kg) 36,6
Teža vključno z embalažo (Kg) 40,878
Mere (D × Š × V) (mm) 420 x 460 x 970

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: EASY!Force
  • Razpršilna cev: 840 mm
  • Power šoba

Oprema

  • Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
  • Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
  • Izklop tlaka
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Cage
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Cage
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Cage
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Cage
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Cage

Video posnetki

Področja uporabe
  • Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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