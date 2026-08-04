Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Cage
Vsako uro do 700 litrov vode za najboljše rezultate čiščenja: visoko zmogljiv visokotlačni čistilec HD 7/17 M Cage s cevnim jeklenim ogrodjem, trifaznim motorjem in avtomatsko razbremenitvijo tlaka.
HD 7/17 M Cage ST je mobilen in zelo robusten visokotlačni čistilec s trifaznim motorjem, opremljen s praškasto prevlečenim cevnim jeklenim okvirjem, ki je primeren za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Nova 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra je zaradi enostavne oblike naprave lahko dostopna in omogoča do 20-odstotno večjo učinkovitost čiščenja in varčno energetsko porabo. Za zaščito je nameščen dodatni fini vodni filter, avtomatska razbremenitev tlaka pa preprečuje obremenitve črpalke in drugih visokotlačnih komponent v stanju pripravljenosti. Inovativna visokotlačna pištola EASY! Force z uporabo povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, EASY! Lock hitra zapirala za 5-krat hitrejše upravljanje od običajnih spojev pa zagotavljajo hitro delo brez žrtvovanja robustnosti in vzdržljivosti.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustnoTrpežno cevno ogrodje iz jekla ščiti vse komponente. Cevno ogrodje je primerno tudi za enostavno pritrditev naprave v servisno vozilo. Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in onesnaženjem.
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Enostavno servisiranjePreprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave. Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja. Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Fleksibilno delo
- Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|700
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|170 / 17
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|255 / 25,5
|Priključna moč (Kw)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|36,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|40,878
|Mere (D × Š × V) (mm)
|420 x 460 x 970
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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