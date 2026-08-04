Naš visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Plus brez gretja s trifaznim motorjem, ki je zanesljiv in močan, kompakten in mobilen, združuje dolgo življenjsko dobo, zelo preprosto vzdrževanje, največjo prilagodljivost in udobno delo v enem visokoučinkovitem stroju, ki je zasnovan za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju. Visokotlačna pištola EASY!Force, ki na osnovi povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, in hitrovpenjalne spojke EASY!Lock, ki brez izgube robustnosti in trajnosti omogočajo petkrat hitrejšo uporabo v primerjavi z običajnimi vijačnimi spojkami, omogočajo neutrudljivo delo ter hitro pripravljanje in pospravljanje naprave. Zaradi nove tehnologije črpalke sta energetska učinkovitost in zmogljivost čiščenja večji za 20 odstotkov. Vgrajena samodejna tlačna razbremenitev varuje visokotlačne komponente pred uničenjem tudi v načinu pripravljenosti. Standardne so tudi premišljene možnosti odlaganja različnega pribora – od obešalnega kavlja za shranjevanje pršilnika med kratkimi odmori prek predelka za rotacijsko šobo do držala za opcijsko steklenico s šobo za peno.