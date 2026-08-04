Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Plus
Mobilni visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Plus je opremljen z robustno tribatno aksialno črpalko z bati iz kaljenega nerjavnega jekla, samodejno tlačno razbremenitvijo in zanesljivim trifaznim motorjem.
Naš visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Plus brez gretja s trifaznim motorjem, ki je zanesljiv in močan, kompakten in mobilen, združuje dolgo življenjsko dobo, zelo preprosto vzdrževanje, največjo prilagodljivost in udobno delo v enem visokoučinkovitem stroju, ki je zasnovan za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju. Visokotlačna pištola EASY!Force, ki na osnovi povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, in hitrovpenjalne spojke EASY!Lock, ki brez izgube robustnosti in trajnosti omogočajo petkrat hitrejšo uporabo v primerjavi z običajnimi vijačnimi spojkami, omogočajo neutrudljivo delo ter hitro pripravljanje in pospravljanje naprave. Zaradi nove tehnologije črpalke sta energetska učinkovitost in zmogljivost čiščenja večji za 20 odstotkov. Vgrajena samodejna tlačna razbremenitev varuje visokotlačne komponente pred uničenjem tudi v načinu pripravljenosti. Standardne so tudi premišljene možnosti odlaganja različnega pribora – od obešalnega kavlja za shranjevanje pršilnika med kratkimi odmori prek predelka za rotacijsko šobo do držala za opcijsko steklenico s šobo za peno.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna oprema
- Samodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo.
- Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem.
- Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Fleksibilno delo
- Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
- Največja stabilnost v ležečem položaju, saj se kolesa ne dotikajo tal.
Visoka mobilnost
- Potisni ročaj, ki se izvleče s pritiskom na gumb, povečuje kompaktnost stroja in zmanjšuje prostorske potrebe.
- Lahko se preprosto pospravi v servisna vozila.
- Možnosti shranjevanja na stroju skrajšujejo čas priprave.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
- Praktičen predal za shranjevanje rotirajoče šobe.
Enostavno servisiranje
- Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
- Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|700
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|170 / 17
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|255 / 25,5
|Priključna moč (Kw)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|31,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|35,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 455 x 700
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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