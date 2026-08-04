Soboslikarji in čistilci fasad bodo še posebej znali ceniti lastnosti našega visokotlačnega čistilnika s hladno vodo HD 7/17 M Portable. Opremljen z dovršeno 3-batno aksialno črpalko lahko zagotovi delovni tlak do 170 bar ob največji urni porabi vode 700 litrov. Ta praktični in prenosljivi čistilnik je primeren za stoječe ali ležeče obratovanje in leži na gumijastih nogicah, ki med delom preprečujejo prenašanje vibracij na gradbeni oder. Samodejna tlačna razbremenitev skrbi za dolgo življenjsko dobo visokotlačnih komponent, robustno ohišje pa zanesljivo varuje motor in električni sistem pred škropljenjem vode. Za udobje pri delu skrbi visokotlačna pištola EASY!Force, ki izkorišča povratni sunek visokotlačnega curka, da se moč, ki jo uporabnik potrebuje za držanje, zmanjša na nič. Inovativne hitre spojke EASY!Lock v primerjavi z običajnimi spojkami omogočajo petkrat hitrejše rokovanje ob nezmanjšani robustnosti in vzdržljivosti.