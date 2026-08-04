Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M Portable
Prenosljiv in s svojim delovnim tlakom 170 bar in porabo vode 700 l/h idealen za potrebe soboslikarjev in čistilcev fasad: praktični visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 7/17 M Portable.
Soboslikarji in čistilci fasad bodo še posebej znali ceniti lastnosti našega visokotlačnega čistilnika s hladno vodo HD 7/17 M Portable. Opremljen z dovršeno 3-batno aksialno črpalko lahko zagotovi delovni tlak do 170 bar ob največji urni porabi vode 700 litrov. Ta praktični in prenosljivi čistilnik je primeren za stoječe ali ležeče obratovanje in leži na gumijastih nogicah, ki med delom preprečujejo prenašanje vibracij na gradbeni oder. Samodejna tlačna razbremenitev skrbi za dolgo življenjsko dobo visokotlačnih komponent, robustno ohišje pa zanesljivo varuje motor in električni sistem pred škropljenjem vode. Za udobje pri delu skrbi visokotlačna pištola EASY!Force, ki izkorišča povratni sunek visokotlačnega curka, da se moč, ki jo uporabnik potrebuje za držanje, zmanjša na nič. Inovativne hitre spojke EASY!Lock v primerjavi z običajnimi spojkami omogočajo petkrat hitrejše rokovanje ob nezmanjšani robustnosti in vzdržljivosti.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustnoTrpežno cevno ogrodje iz jekla ščiti vse komponente. Cevno ogrodje je primerno tudi za enostavno pritrditev naprave v servisno vozilo. Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in onesnaženjem.
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Enostavno servisiranjePreprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave. Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja. Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|700
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|170 / 17
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|255 / 25,5
|Priključna moč (Kw)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|30,366
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|34
|Mere (D × Š × V) (mm)
|587 x 320 x 430
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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