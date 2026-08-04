S dobavno močjo pribl. 700 litrov na uri in delovnim tlakom do 170 barov, se je naša visokoučinkovita motorna/črpalna enota HD 7/17 M PU s trifaznim motorjem in upravljanjem s tlačnim stikalom, izkazala pri vsakodnevnem težkem delu. Novo razvita črpalna tehnika z aksialno črpalko s tremi bati ojačano s plemenitim jeklom in s cilindrsko glavo iz medenine jamči dolgotrajno delo in, razen tega, povečuje energetsko učinkovitost in učinek čiščenja za dobrih 20 %. Naprava je predvidena za stacionarno uporabo, vendar se lahko montira in dela tudi v vodoravnem in v navpičnem položaju. Na zadnji strani se nahaja sprejemnik za 3-točkovno pričvrstitev, ki omogoča vertikalno ali horizontalno montažo. Za potrebe servisa je dostop do visokotlačne črpalke in elektronskih komponent zelo enostaven – sama črpalka je preko velikega filtra za vodo učinkovito zaščitena pred onečiščenji iz potrošne vode.