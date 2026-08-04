Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M St

Črpalna enota HD 7/17 M PU z močno in robustno aksialno ćrpalko s 3 bati, ojačana s plemenitim jeklom, s trifaznim motorjem in pričvrstitvijo na zid za stacionarno uporabo.

S dobavno močjo pribl. 700 litrov na uri in delovnim tlakom do 170 barov, se je naša visokoučinkovita motorna/črpalna enota HD 7/17 M PU s trifaznim motorjem in upravljanjem s tlačnim stikalom, izkazala pri vsakodnevnem težkem delu. Novo razvita črpalna tehnika z aksialno črpalko s tremi bati ojačano s plemenitim jeklom in s cilindrsko glavo iz medenine jamči dolgotrajno delo in, razen tega, povečuje energetsko učinkovitost in učinek čiščenja za dobrih 20 %. Naprava je predvidena za stacionarno uporabo, vendar se lahko montira in dela tudi v vodoravnem in v navpičnem položaju. Na zadnji strani se nahaja sprejemnik za 3-točkovno pričvrstitev, ki omogoča vertikalno ali horizontalno montažo. Za potrebe servisa je dostop do visokotlačne črpalke in elektronskih komponent zelo enostaven – sama črpalka je preko velikega filtra za vodo učinkovito zaščitena pred onečiščenji iz potrošne vode.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M St: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Samodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M St: Fleksibilno delo
Fleksibilno delo
Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M St: Pripravljeno za stacionarno rabo
Pripravljeno za stacionarno rabo
Enostaven in robusten tri-točkovni oprijem za pričvrstitev na zid na zadnji strani naprave. Kompaktna izvedba ki zaseda zelo malo prostora Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in onesnaženjem.
Enostavno servisiranje
  • Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
  • Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
  • Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Ustrezna energetska učinkovitost
  • Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
  • 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 700
Dovodna temperatura (°C) 60
Delovni tlak (bar/Mpa) 170 / 17
Maks. tlak (bar/Mpa) 255 / 25,5
Priključna moč (Kw) 4,2
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Barva antracit
Teža (z dodatki) (Kg) 23,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 25,7
Mere (D × Š × V) (mm) 290 x 300 x 565

Oprema

  • Izklop tlaka
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M St
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M St
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M St
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M St
Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M St

Video posnetki

Področja uporabe
  • Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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