Visokotlačni čistilnik HD 7/17 M St
Črpalna enota HD 7/17 M PU z močno in robustno aksialno ćrpalko s 3 bati, ojačana s plemenitim jeklom, s trifaznim motorjem in pričvrstitvijo na zid za stacionarno uporabo.
S dobavno močjo pribl. 700 litrov na uri in delovnim tlakom do 170 barov, se je naša visokoučinkovita motorna/črpalna enota HD 7/17 M PU s trifaznim motorjem in upravljanjem s tlačnim stikalom, izkazala pri vsakodnevnem težkem delu. Novo razvita črpalna tehnika z aksialno črpalko s tremi bati ojačano s plemenitim jeklom in s cilindrsko glavo iz medenine jamči dolgotrajno delo in, razen tega, povečuje energetsko učinkovitost in učinek čiščenja za dobrih 20 %. Naprava je predvidena za stacionarno uporabo, vendar se lahko montira in dela tudi v vodoravnem in v navpičnem položaju. Na zadnji strani se nahaja sprejemnik za 3-točkovno pričvrstitev, ki omogoča vertikalno ali horizontalno montažo. Za potrebe servisa je dostop do visokotlačne črpalke in elektronskih komponent zelo enostaven – sama črpalka je preko velikega filtra za vodo učinkovito zaščitena pred onečiščenji iz potrošne vode.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Fleksibilno deloZa uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
Pripravljeno za stacionarno raboEnostaven in robusten tri-točkovni oprijem za pričvrstitev na zid na zadnji strani naprave. Kompaktna izvedba ki zaseda zelo malo prostora Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in onesnaženjem.
Enostavno servisiranje
- Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
- Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|700
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|170 / 17
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|255 / 25,5
|Priključna moč (Kw)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|23,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|25,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|290 x 300 x 565
Oprema
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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