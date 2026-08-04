Visokotlačni čistilnik HD 7/17 MXA Plus
Z delovnim tlakom 170 bar, 3-batno aksialno črpalko in serijskim bobnom za cev je mobilni HD 7/17 MX prepričljiv pri vsakodnevni uporabi. Naprava je zgrajena za enostavno servisiranje.
Zaradi vgrajenega bobna za cev je rokovanje z visokotlačno cevjo zmogljivega in mobilnega visokotlačnega čistilnika HD 7/17 MX otročja igra. Prav tako preprost je dostop do vseh komponent, ki so pomembne za servisiranje. Na čistilniku je tudi prostor za hitro in zanesljivo shranjevanje pribora, kot je vrtljiva šoba, talna šoba ali opcijski pršilnik za peno s posodo. Trifazni motor, krmiljen s tlačnim stikalom, še posebej pa nova črpalna tehnika omogočata za do 20 odstotkov večjo energijsko učinkovitost in čistilno zmogljivost. Za zaščito visokotlačnih komponent pred obremenitvami v stanju pripravljenosti skrbi serijska samodejna tlačna razbremenitev. V serijski opremi je tudi visokotlačna pištola EASY!Force, ki izkorišča povratni sunek visokotlačnega curka, da se moč, ki jo uporabnik potrebuje za držanje, zmanjša na nič, hitre spojke EASY!Lock pa v primerjavi z običajnimi spojkami omogočajo petkrat hitrejše rokovanje ob nezmanjšani robustnosti in vzdržljivosti. HD 7/17 MX je zasnovan za stoječe ali ležeče delovanje.
Značilnosti in prednosti
Samodejen navijalni boben za cev z vzmetnim pogonom
- Največje udobje med rokovanjem z visokotlačno cevjo.
- Omogoči kratek čas priprave s hitrim navijanjem in odvijanjem.
- Preprečuje spotikanje in tako izboljša varnost obratovanja.
Dodatno podnožje
- Poveča stojno površino naprave.
- Izboljša stabilnost pri stoječi uporabi.
Visokokvalitetna oprema
- Samodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo.
- Učinkoviti dvopolni elektromotor z zračnim hlajenjem.
- Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
- Praktičen predal za shranjevanje rotirajoče šobe.
Visoka mobilnost
- Potisni ročaj, ki se izvleče s pritiskom na gumb, povečuje kompaktnost stroja in zmanjšuje prostorske potrebe.
- Lahko se preprosto pospravi v servisna vozila.
- Možnosti shranjevanja na stroju skrajšujejo čas priprave.
Fleksibilno delo
- Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
- Največja stabilnost v ležečem položaju, saj se kolesa ne dotikajo tal.
Enostavno servisiranje
- Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
- Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|700
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|170 / 17
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|255 / 25,5
|Priključna moč (Kw)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|37,105
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|41
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 455 x 966
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Flex
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- ANTI!Twist
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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