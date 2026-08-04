Zaradi vgrajenega bobna za cev je rokovanje z visokotlačno cevjo zmogljivega in mobilnega visokotlačnega čistilnika HD 7/17 MX otročja igra. Prav tako preprost je dostop do vseh komponent, ki so pomembne za servisiranje. Na čistilniku je tudi prostor za hitro in zanesljivo shranjevanje pribora, kot je vrtljiva šoba, talna šoba ali opcijski pršilnik za peno s posodo. Trifazni motor, krmiljen s tlačnim stikalom, še posebej pa nova črpalna tehnika omogočata za do 20 odstotkov večjo energijsko učinkovitost in čistilno zmogljivost. Za zaščito visokotlačnih komponent pred obremenitvami v stanju pripravljenosti skrbi serijska samodejna tlačna razbremenitev. V serijski opremi je tudi visokotlačna pištola EASY!Force, ki izkorišča povratni sunek visokotlačnega curka, da se moč, ki jo uporabnik potrebuje za držanje, zmanjša na nič, hitre spojke EASY!Lock pa v primerjavi z običajnimi spojkami omogočajo petkrat hitrejše rokovanje ob nezmanjšani robustnosti in vzdržljivosti. HD 7/17 MX je zasnovan za stoječe ali ležeče delovanje.