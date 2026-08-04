Visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 M Plus
Kompaktni, mobilni visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 M Plus brez gretja s štiripolnim, počasi delujočim trifaznim motorjem in samodejno tlačno razbremenitvijo zagotavlja visoko zmogljivost čiščenja in energetsko učinkovitost.
Naš kompaktni, mobilni in zmogljivi visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 M Plus, ki je zasnovan za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju, omogoča največjo prilagodljivost pri uporabi. Premišljene podrobnosti, kot je Servo Control, naš sistem za uravnavanje količine vode in delovnega tlaka neposredno na pištoli, ali preprosto manevriranje in zasedanje zelo malo prostora zagotavljajo največje udobje. Nova tehnologija črpalke s pogonom prek štiripolnega, počasi delujočega trifaznega motorja, krmiljenega s tlačnim stikalom, zagotavlja 20 odstotkov večjo zmogljivost čiščenja in energetsko učinkovitost. Pri tem samodejna tlačna razbremenitev varuje visokotlačne komponente pred obremenitvijo v načinu pripravljenosti. Visokotlačna pištola EASY!Force, ki na osnovi povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, in hitrovpenjalne spojke EASY!Lock, ki brez izgube robustnosti in trajnosti omogočajo petkrat hitrejšo uporabo v primerjavi z običajnimi vijačnimi spojkami, omogočajo neutrudljivo delo ter hitro pripravljanje in pospravljanje naprave. Na voljo je več možnosti za pospravljanje pribora neposredno na napravi za varen transport.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Visoka mobilnostPotisni ročaj, ki se izvleče s pritiskom na gumb, povečuje kompaktnost stroja in zmanjšuje prostorske potrebe. Lahko se preprosto pospravi v servisna vozila. Možnosti shranjevanja na stroju skrajšujejo čas priprave.
Enostavno servisiranjePreprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave. Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja. Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Fleksibilno delo
- Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
- Največja stabilnost v ležečem položaju, saj se kolesa ne dotikajo tal.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
- Praktičen predal za shranjevanje rotirajoče šobe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|380 - 760
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|270 / 27
|Priključna moč (Kw)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|41
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|44,429
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 455 x 700
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Servo krmiljenje
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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