Naš kompaktni, mobilni in zmogljivi visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 M Plus, ki je zasnovan za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju, omogoča največjo prilagodljivost pri uporabi. Premišljene podrobnosti, kot je Servo Control, naš sistem za uravnavanje količine vode in delovnega tlaka neposredno na pištoli, ali preprosto manevriranje in zasedanje zelo malo prostora zagotavljajo največje udobje. Nova tehnologija črpalke s pogonom prek štiripolnega, počasi delujočega trifaznega motorja, krmiljenega s tlačnim stikalom, zagotavlja 20 odstotkov večjo zmogljivost čiščenja in energetsko učinkovitost. Pri tem samodejna tlačna razbremenitev varuje visokotlačne komponente pred obremenitvijo v načinu pripravljenosti. Visokotlačna pištola EASY!Force, ki na osnovi povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, in hitrovpenjalne spojke EASY!Lock, ki brez izgube robustnosti in trajnosti omogočajo petkrat hitrejšo uporabo v primerjavi z običajnimi vijačnimi spojkami, omogočajo neutrudljivo delo ter hitro pripravljanje in pospravljanje naprave. Na voljo je več možnosti za pospravljanje pribora neposredno na napravi za varen transport.