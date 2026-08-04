Visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 MXA Plus
Izjemna zmogljivost (urna poraba vode 760 l pri delovnem tlaku 180 bar) in priročen boben za cev jamčita za to, da je HD 8/18-4 MX odličen pomočnik pri vsakodnevni profesionalni uporabi.
Naš kompaktni, mobilni neogrevani visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 MX s 4-polnim nizkohitrostnim trifaznim motorjem prepriča s pestro ponudbo opreme, servisiranju prilagojeno konstrukcijo in visoko stopnjo prilagodljivosti pri delu. Vgrajen boben za cev močno poenostavi rokovanje z visokotlačno cevjo. Povsem nova, robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo motorja poveča zmogljivost čiščenja in energijsko učinkovitost za kar 20 odstotkov, obenem pa zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Za zaščito kakovostnih komponent skrbita samodejna tlačna razbremenitev in velik vodni filter. Naše inovativne rešitve omogočajo neutrujajoče delo in prihranek časa pri sestavljanju in razstavljanju: medtem ko visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratni sunek visokotlačnega curka, da se moč, ki jo uporabnik potrebuje za držanje, zmanjša na nič, hitre spojke EASY!Lock v primerjavi z običajnimi navojnimi spojkami omogočajo petkrat hitrejše rokovanje ob nezmanjšani robustnosti in vzdržljivosti. Dodatno opremo, vključno z izbirnim pršilnikom za peno s posodo, je za varen transport mogoče varno pritrditi neposredno na napravo.
Značilnosti in prednosti
Samodejen navijalni boben za cev z vzmetnim pogonomNajvečje udobje med rokovanjem z visokotlačno cevjo. Omogoči kratek čas priprave s hitrim navijanjem in odvijanjem. Preprečuje spotikanje in tako izboljša varnost obratovanja.
Dodatno podnožjePoveča stojno površino naprave. Izboljša stabilnost pri stoječi uporabi.
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
- Praktičen predal za shranjevanje rotirajoče šobe.
Visoka mobilnost
- Potisni ročaj, ki se izvleče s pritiskom na gumb, povečuje kompaktnost stroja in zmanjšuje prostorske potrebe.
- Lahko se preprosto pospravi v servisna vozila.
- Možnosti shranjevanja na stroju skrajšujejo čas priprave.
Fleksibilno delo
- Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
- Največja stabilnost v ležečem položaju, saj se kolesa ne dotikajo tal.
Enostavno servisiranje
- Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
- Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|380 - 760
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|270 / 27
|Priključna moč (Kw)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|45,705
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|49,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 455 x 966
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Servo krmiljenje
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Flex
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- ANTI!Twist
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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