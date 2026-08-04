Naš kompaktni, mobilni neogrevani visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 MX s 4-polnim nizkohitrostnim trifaznim motorjem prepriča s pestro ponudbo opreme, servisiranju prilagojeno konstrukcijo in visoko stopnjo prilagodljivosti pri delu. Vgrajen boben za cev močno poenostavi rokovanje z visokotlačno cevjo. Povsem nova, robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo motorja poveča zmogljivost čiščenja in energijsko učinkovitost za kar 20 odstotkov, obenem pa zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Za zaščito kakovostnih komponent skrbita samodejna tlačna razbremenitev in velik vodni filter. Naše inovativne rešitve omogočajo neutrujajoče delo in prihranek časa pri sestavljanju in razstavljanju: medtem ko visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratni sunek visokotlačnega curka, da se moč, ki jo uporabnik potrebuje za držanje, zmanjša na nič, hitre spojke EASY!Lock v primerjavi z običajnimi navojnimi spojkami omogočajo petkrat hitrejše rokovanje ob nezmanjšani robustnosti in vzdržljivosti. Dodatno opremo, vključno z izbirnim pršilnikom za peno s posodo, je za varen transport mogoče varno pritrditi neposredno na napravo.