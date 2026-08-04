Naš kompaktni, mobilni, neogrevani visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 MXA Plus Farmer s 4-polnim, počasi delujočim motorjem na izmenični tok prepričuje z bogato opremo, servisom prijazno konstrukcijo in ogromno prilagodljivostjo pri uporabi. Vzmeteni samodejni boben za cev olajšuje uporabo visokotlačne cevi, skrajša čas, potreben za nameščanje opreme, in izboljša varnost pri delu. Robustna aksialna črpalka s tremi bati in glavo valja iz medenine izboljšuje zmogljivosti čiščenja in energetsko učinkovitost ter zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Za zaščito kakovostnih komponent skrbita samodejna razbremenitev tlaka in velik filter za vodo. Za neutrudljivo delo in hitro nameščanje ter odstranjevanje opreme pa skrbijo inovativne rešitve: visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratno silo visokotlačnega curka, da čim bolj zmanjša moč, potrebno za držanje pištole, hitra zapirala EASY!Lock pa v primerjavi z običajnimi vijačnimi spoji omogočajo 5-krat hitrejšo uporabo brez kompromisov glede trpežnosti in življenjske dobe. Zaradi premišljenih rešitev boste pribor, vključno z izbirnim nastavkom za peno z lončkom za čistilo, varno shranili neposredno na napravi.