Visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
Odlične zmogljivosti (količina vode 760 l/h, delovni tlak 180 barov) in vzmeten samodejni boben za cev odlikujejo visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 MXA Plus Farmer.
Naš kompaktni, mobilni, neogrevani visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 MXA Plus Farmer s 4-polnim, počasi delujočim motorjem na izmenični tok prepričuje z bogato opremo, servisom prijazno konstrukcijo in ogromno prilagodljivostjo pri uporabi. Vzmeteni samodejni boben za cev olajšuje uporabo visokotlačne cevi, skrajša čas, potreben za nameščanje opreme, in izboljša varnost pri delu. Robustna aksialna črpalka s tremi bati in glavo valja iz medenine izboljšuje zmogljivosti čiščenja in energetsko učinkovitost ter zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Za zaščito kakovostnih komponent skrbita samodejna razbremenitev tlaka in velik filter za vodo. Za neutrudljivo delo in hitro nameščanje ter odstranjevanje opreme pa skrbijo inovativne rešitve: visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratno silo visokotlačnega curka, da čim bolj zmanjša moč, potrebno za držanje pištole, hitra zapirala EASY!Lock pa v primerjavi z običajnimi vijačnimi spoji omogočajo 5-krat hitrejšo uporabo brez kompromisov glede trpežnosti in življenjske dobe. Zaradi premišljenih rešitev boste pribor, vključno z izbirnim nastavkom za peno z lončkom za čistilo, varno shranili neposredno na napravi.
Značilnosti in prednosti
Samodejen navijalni boben za cev z vzmetnim pogonom
- Največje udobje med rokovanjem z visokotlačno cevjo.
- Omogoči kratek čas priprave s hitrim navijanjem in odvijanjem.
- Preprečuje spotikanje in tako izboljša varnost obratovanja.
Dodatno podnožje
- Poveča stojno površino naprave.
- Izboljša stabilnost pri stoječi uporabi.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
- Praktičen predal za shranjevanje rotirajoče šobe.
Visoka mobilnost
- Potisni ročaj, ki se izvleče s pritiskom na gumb, povečuje kompaktnost stroja in zmanjšuje prostorske potrebe.
- Lahko se preprosto pospravi v servisna vozila.
- Možnosti shranjevanja na stroju skrajšujejo čas priprave.
Enostavno servisiranje
- Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
- Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|380 - 760
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|270 / 27
|Priključna moč (Kw)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|46,705
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|50,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 455 x 966
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Servo krmiljenje
- Hitra spojka
- Razpršilec (šoba) za peno
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Flex
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- ANTI!Twist
- Izklop tlaka
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.