HDS 5/15 UX Plus: začetni model v razredu visokotlačnih čistilnikov na vročo vodo navdušuje s svojo prefinjeno in inovativno pokončno zasnovo. Ta horizontalno zasnovan čistilnik ima manjšo težo in zelo kompaktne dimenzije. Zaradi tega je zelo enostaven za prevoz v osebnih avtomobilih in je - zahvaljujoč velikim kolesom in potisnim ročajem - zelo premičen na neravnih površinah. Visoko učinkovitost čiščenje zagotavlja kombinacija patentirane tehnologije šob, turbo puhala, povečane učinkovitosti črpalke in šobe z vrtljivim curkom. Inovativna visokotlačna pištola EASY!Force s pomočjo sile odboja visokotlačnega curka, zmanjša zadrževalno silo na nič. Hitra sprostitvena sklopka EASY!Lock omogoča petkrat hitrejše ravnanje kot običajni vijačni priključki, ne da bi se pri tem zmanšala robustnost ali dolga življenjska doba. Neposredno na čistilniku je na voljo več možnosti za shranjevanje dodatkov za varen prevoz.. Čistilnik omogoča enostavno upravljanje, možnost shranjevanja cevi in šobe ter vgrajen kolut za 15 m dolgo cev.