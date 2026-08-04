Visokotlačni čistilnik HDS 5/15 UX Plus
Visokotlačni čistilnik na vroči vodo HDS 5/15 UX Plus v kompaktni pokončni izvedbi z izjemno močjo. Vključuje močno šobo z vrtljivim curkom in kolut za cev s 15 m dolgo cevjo.
HDS 5/15 UX Plus: začetni model v razredu visokotlačnih čistilnikov na vročo vodo navdušuje s svojo prefinjeno in inovativno pokončno zasnovo. Ta horizontalno zasnovan čistilnik ima manjšo težo in zelo kompaktne dimenzije. Zaradi tega je zelo enostaven za prevoz v osebnih avtomobilih in je - zahvaljujoč velikim kolesom in potisnim ročajem - zelo premičen na neravnih površinah. Visoko učinkovitost čiščenje zagotavlja kombinacija patentirane tehnologije šob, turbo puhala, povečane učinkovitosti črpalke in šobe z vrtljivim curkom. Inovativna visokotlačna pištola EASY!Force s pomočjo sile odboja visokotlačnega curka, zmanjša zadrževalno silo na nič. Hitra sprostitvena sklopka EASY!Lock omogoča petkrat hitrejše ravnanje kot običajni vijačni priključki, ne da bi se pri tem zmanšala robustnost ali dolga življenjska doba. Neposredno na čistilniku je na voljo več možnosti za shranjevanje dodatkov za varen prevoz.. Čistilnik omogoča enostavno upravljanje, možnost shranjevanja cevi in šobe ter vgrajen kolut za 15 m dolgo cev.
Značilnosti in prednosti
Inovativna pokončna oblikaEnostaven transport preko podestov in stopnic. Velika kolesa za neutrjene površine.
Vodni filter finih delcevZanesljiva zaščita visokotlačne črpalke pred nečistočami. Demontaža z zunanje strani povsem brez napora.
Kompaktna oblikaSkladiščenje in transport, ki ne zavzame veliko prostora. Zanesljiva črpalka in rezervoar za gorivo, ki ne puščata tudi med transportom v ležečem položaju. Idealno za manjša servisna vozila.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
- Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|450
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Priključna moč (Kw)
|2,7
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|2,4
|Rezervoar za gorivo (l)
|6,5
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|80,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|89,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|618 x 1163 x 994
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Razpršilna cev: 840 mm
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Oprema
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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