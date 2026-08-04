HDS prikolica HDS 13/20 De Tr1
Prikolica HDS 13/20 z 200 bar tlaka je mobilna in neodvisna rešitev čiščenja pod visokim pritiskom z vročo vodo. Idealno za dnevno uporabo na komunalnem področju, v industriji in v gradbeništvu.
Visokotlačni čistilnik na prikolici HDS 13/20, ki čisti z vročo vodo, nudi tlak 200 bar. Deluje povsem neodvisno od električne energije in je izredno mobilen. Napravo odlikuje visoka stopnja učinkovitosti, zanesljivosti in enostaven servis, poleg tega je njeno upravljanje zelo enostavno in udobno. HDS 13/20 čistilnik lahko po želji konfigurirate in je zato izjemno prilagodljiv. Naprava je kot nalašč primerna za uporabo na različnih področjih, na primer v gradbeništvu, industriji ali na komunalnem področju.
Značilnosti in prednosti
Najvišja stopnja učinkovitostiPreverjena in visoko učinkovita tehnologija gorilnika. Pridobivanje toplote preko rabe toplote motorja Okolju prijazno delovanje in manjši obratovalni stroški zahvaljujoč Kärcherjevemu eco!efficiency načinu delovanja.
Enostavno upravljanjeUpravljanje poteka zelo udobno preko centralnega izbirnega stikala. Hitra priprava in pospravljanje po delu zahvaljujoč dvema bobnoma za cev v območju upravljalnega dela naprave. Prostorno in varno shranjevanje s pomočjo več različnih možnosti za shranjevanje zaščitne opreme, pribora in čistil.
Neodvisna uporabaVelik 500 litrski rezervoar za vodo za 30 minutno čiščenje pri polni zmogljivosti. S 100 litrskim rezervoarjem za dizelsko gorivo - idealno za dolge intervale dela. Zmogljivi Yanmar dizelski motorji omogočajo neodvisno delovanje brez zunanjega vira električne energije.
Visoka prilagodljivost
- Zahvaljujoč možnosti konfiguracije lahko vsako prikolico sestavite v skladu z vašimi željami.
- Dobavljivo kot Skid ali Cab različici za mobilno uporabo kot prikolica ali kot stacionarna rešitev.
- Velik pokrov bo servisnim delavcem olajšal dostop do tehnike.
Enostavno servisiranje
- Premišljena servisna programska oprema za hitro diagnozo napak v primeru servisa.
- Preverjene Kärcherjeve kakovostne komponente zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
- Na krovu tudi: sistem za mehčanje vode za zaščito grelne spirale pred škodo zaradi nalaganja vodnega kamna.
Zanesljivost
- Številne varnostne funkcije varujejo HDS prikolico pred škodo v primeru napake.
- Vgrajen modus za zaščito pred zmrzaljo, ki ščiti vse komponente pri nizkih zunanjih temperaturah.
- Preverjena in visoko učinkovita tehnologija gorilnika.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvodnja motorjev
|Yanmar
|Moč motorja (Kw/hp)
|19 / 26
|Količina pretoka (l/h)
|900 - 1300
|Tlak (bar/Mpa)
|60 - 200 / 6 - 20
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|8,2
|Teža (z dodatki) (Kg)
|945
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Visokotlačna cev: 30 m
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Video posnetki
Področja uporabe
- Občine (čiščenje javnih površin, prometne poti, odstranjevanje grafitov in žvečilnih gumijev)
- Gradbeništvo (čiščenje gradbenih strojev, ogrodij, opažev, opreme)
- Industrija (odstranjevanje lakov, premazov, čiščenje strojev, delov in opreme)
Configurable components
Kolut ima kapaciteto cevi do 30 metrov, ki je vključena. Prednosti koluta: udobna gonilka, velika prilagodljivost pri polnjenju prikolice in možnost enostavne in priročne zaščite cevi pred zmrzaljo.
Največja prilagodljivost med visokotlačnim čiščenjem: zahvaljujoč povečanemu delovnemu radiju je kolut priročen za uporabo in primeren za uporabo visokotlačne cevi do 50 m. Takšna lastnost omogoča izvajanje čiščenja oddaljenosti od prikolice hkrati pa nudi zaščito cevi med skladiščenjem in transportom.
Namesto navitja nizkotlačne cevi lahko uporabite visokotlačno cev. To omogoča, da dva uporabnika delata hkrati. Zahvaljujoč kapaciteti cevi, ki sega do 50 m je poskrbljeno za velik domet. Visokotlačno cev je treba naročiti posebej.
Delovanje z dvema razpršilnima cevema omogoča udobno delo dvem uporabnikom. Za konfiguracijo s samo 1 kolutom za visokotlačno cev lahko na prikolico kadar koli pritrdite drugo cev. Za konfiguracijo dveh visokotlačnih cevi je možno, da vsak uporabnik dela neodvisno drug od drugega s cevnim kolutom.
Osnovni stroj v drsni različici ima okvir, je brez zaščitnega pokrova in rezervoarja za vodo. Stroj je prostorsko varčen, vključno z dodatno 20-litrskim rezervoarjem za vodo.
Različica s kabino vključuje rezervoar za vodo in veliko posodo za gorivo in se lahko uporablja v fiksnem položaju, kot pick-up ali kombi. Pokrov zanesljivo ščiti tehnične komponente in nadzorno ploščo pred zunanjimi vplivi. Osnovni stroj s pokrovom in rezervoarjem za vodo je na voljo brez vlečne kljuke.
Različica s prikolico ni le mobilna in kompaktna, ampak navdušuje tudi z veliko mero prilagodljivosti in je zaradi vode in goriva popolnoma samozadostna. Osnovni stroj je opremljen s pokrovom, rezervoarjem za vodo, šasijo in vlečno kljuko.
Amortizerji za prikolice povečajo vozno stabilnost ter omogočajo višje hitrosti pri vožnji.
Regulacija hitrosti za Kärcher prikolice HDS: ergonomska ročica za plin omogoča enostavno upravljanje vrtljajev motorja in tlaka do 200 barov za delovanje s paro ali odstranjevanje plevela.
Parni način omogoča delo s paro do temperature vode 155 °C. Ta način je posebej primeren za čiščenje in dezinfekcijo večjih površin, saj visoke temperature zanesljivo odstranijo tudi trdovratno umazanijo in nevtralizirajo različne patogene.
Način delovanje za odstranjevanje plevela s Kärcher prikolicami HDS ustvarja stalno visoko temperaturo vode in omogoče učinkovito odstranjevanje nezaželenega plevela. Ta način je prav tako prijazen okolju, saj ne uporabljate nobenih kemikalij. Voda se segreje na več kot 90 °C.