Visokotlačni čistilnik na prikolici HDS 13/20, ki čisti z vročo vodo, nudi tlak 200 bar. Deluje povsem neodvisno od električne energije in je izredno mobilen. Napravo odlikuje visoka stopnja učinkovitosti, zanesljivosti in enostaven servis, poleg tega je njeno upravljanje zelo enostavno in udobno. HDS 13/20 čistilnik lahko po želji konfigurirate in je zato izjemno prilagodljiv. Naprava je kot nalašč primerna za uporabo na različnih področjih, na primer v gradbeništvu, industriji ali na komunalnem področju.