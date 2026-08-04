HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1
Mobilen in neodvisen: visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 17/20 nudi tlak 200 bar in deluje povsem brez elektrike. Zelo učinkovit visokotlačni čistilnik HDS na prikolici je primeren za občine, industrijo ali gradbeništvo.
Zahvaljujoč zmogljivemu dizelskemu motorju zmore visokotlačni čistilnik HDS 17/20 z 200 bar brez električne energije poskrbeti za konstantno čiste rezultate čiščenja - na primer na gradbiščih, v industriji ali na komunalnem področju. Poleg maksimalne mobilnosti in prilagodljivosti vas bo naprava prepričala z zgledno učinkovitostjo. Poleg tega se HDS Trailer lahko pohvali tudi z enostavnim servisom in uporabniku prijaznim upravljanjem. Napravo lahko konfigurirate po željah in jo na ta način odlično prilagodite vašim individualnim zahtevam.
Značilnosti in prednosti
Najvišja stopnja učinkovitostiPreverjena in visoko učinkovita tehnologija gorilnika. Pridobivanje toplote preko rabe toplote motorja Okolju prijazno delovanje in manjši obratovalni stroški zahvaljujoč Kärcherjevemu eco!efficiency načinu delovanja.
Enostavno upravljanjeUpravljanje poteka zelo udobno preko centralnega izbirnega stikala. Hitra priprava in pospravljanje po delu zahvaljujoč dvema bobnoma za cev v območju upravljalnega dela naprave. Varno shranjevanje s pomočjo več različnih možnosti za shranjevanje zaščitne opreme, pribora in čistil.
Neodvisna uporabaVelik 500 litrski rezervoar za vodo za 30 minutno čiščenje pri polni zmogljivosti. S 100 litrskim rezervoarjem za dizelsko gorivo - idealno za dolge intervale dela. Zmogljivi Yanmar dizelski motorji omogočajo neodvisno delovanje brez vira električne energije.
Visoka prilagodljivost
- Zahvaljujoč možnosti konfiguracije lahko vsako prikolico sestavite v skladu z vašimi željami.
- Dobavljivo kot Skid ali Cab različici za mobilno uporabo kot prikolica ali kot stacionarna rešitev.
- Velik pokrov bo servisnim delavcem olajšal dostop do tehnike.
Enostavno servisiranje
- Premišljena servisna programska oprema za hitro diagnozo napak v primeru servisa.
- Preverjene Kärcherjeve kakovostne komponente zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
- Na krovu tudi: sistem za mehčanje vode za zaščito grelne spirale pred škodo zaradi nalaganja vodnega kamna.
Zanesljivost
- Številne varnostne funkcije varujejo HDS prikolico pred škodo v primeru napake.
- Vgrajen modus za zaščito pred zmrzaljo, ki ščiti vse komponente pri nizkih zunanjih temperaturah.
- Preverjena in visoko učinkovita tehnologija gorilnika.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvodnja motorjev
|Yanmar
|Moč motorja (Kw/hp)
|19 / 26
|Količina pretoka (l/h)
|900 - 1700
|Tlak (bar/Mpa)
|60 - 200 / 6 - 20
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|9,7
|Teža (z dodatki) (Kg)
|945
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Visokotlačna cev: 40 m
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Video posnetki
Področja uporabe
- Občine (čiščenje javnih površin, prometne poti, odstranjevanje grafitov in žvečilnih gumijev)
- Gradbeništvo (čiščenje gradbenih strojev, ogrodij, opažev, opreme)
- Industrija (odstranjevanje lakov, premazov, čiščenje strojev, delov in opreme)