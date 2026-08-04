Zahvaljujoč zmogljivemu dizelskemu motorju zmore visokotlačni čistilnik HDS 17/20 z 200 bar brez električne energije poskrbeti za konstantno čiste rezultate čiščenja - na primer na gradbiščih, v industriji ali na komunalnem področju. Poleg maksimalne mobilnosti in prilagodljivosti vas bo naprava prepričala z zgledno učinkovitostjo. Poleg tega se HDS Trailer lahko pohvali tudi z enostavnim servisom in uporabniku prijaznim upravljanjem. Napravo lahko konfigurirate po željah in jo na ta način odlično prilagodite vašim individualnim zahtevam.