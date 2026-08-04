HDS 10/21-4 MXA z avtomatskim navijanjem cevi in ​​vgrajeno cevjo Ultra Guard HP kot Kärcherjev najmočnejši visokotlačni čistilec s toplo vodo v srednjem razredu navdušuje v vseh pogledih. Kolut za cev omogoča navijanje in odvijanje 20-metrske cevi, prevlečene s teflonom, pod kotom do 45°, prav tako pa skrajša običajni čas nastavitve za nekaj več kot 50 odstotkov. Poleg tega robustna 3-batna aksialna črpalka s keramičnim batom, nizkohitrostni, vodno hlajeni, 4-polni elektromotor, optimizirana konstrukcija gorilnika in ekonomičen način eco!efficiency zagotavljajo največjo zmogljivost in ekonomično delovanje. Uporabniki imajo tudi koristi od inteligentne ergonomije zahvaljujoč energijsko varčni pištoli EASY!Force Advanced HP s 1050-milimetrsko brizgalno cevjo in servo krmiljenjem ter preprostim upravljanjem z enim stikalom in številnimi možnostmi shranjevanja dodatkov. Stroj, ki je izredno enostaven za vzdrževanje, izstopa iz množice tudi z 2 rezervoarjema za detergent, patentirano tehnologijo šob, preizkušeno varnostno tehnologijo in standardnimi pritrdilnimi elementi za hitro sprostitev EASY!Lock, ki prihranijo čas.