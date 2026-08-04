Kärcherjev visokotlačni čistilnik HDS 9/20-4 M na vročo vodo združuje najvišjo kakovost čiščenja z najboljšo ergonomijo in prijaznostjo do uporabnika. Visokokakovostne komponente in sistemi, kot so robustna 3-batna aksialna črpalka s keramičnim batom, nizkohitrostni, vodno hlajeni, 4-polni električni motor, optimizirana zasnova gorilnika in varčen način eco!efficiency, zagotavljajo varno in ekonomično delovanje. Standardno je vključena tudi inovativna sprožilna pištola EASY!Force Advanced HP s servo krmiljenjem in 1050 milimetrov dolgo brizgalno cevjo iz nerjavečega jekla s patentirano tehnologijo šob za ergonomsko delo brez napora, brez utrujenosti. Stroj srednjega razreda navdušuje tudi s svojima 2 rezervoarjema za detergent, intuitivnim upravljanjem z enim stikalom, ergonomskim prostorom za shranjevanje pribora, hitrimi zapirali EASY!Lock, ki prihranijo čas, in prefinjenim konceptom mobilnosti. Dosledno uporabljena varnostna tehnologija z vodnim filtrom, varnostnimi ventili in SDS cevjo tudi zanesljivo ščiti HDS 9/20-4 M, ki je posebej prijazen za vzdrževanje, pred poškodbami.