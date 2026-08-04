Visokotlačni čistilnik HDS 9/20-4 MXA na vročo vodo po zaslugi avtomatskega koluta za cev z vgrajeno, 20-metrsko, s teflonom prevlečeno cevjo Ultra Guard HP navduši z največjim udobjem uporabnika in kratkimi časi nastavitve. Kolut za cev omogoča navijanje in odvijanje cevi pod kotom do 45° in skrajša običajni čas nastavitve za več kot 50 odstotkov. Visokokakovostne komponente in sistemi, kot so vodno hlajeni 4-polni elektromotor, robustna 3-batna aksialna črpalka s keramičnim batom, optimizirana konstrukcija gorilnika in varčen način eco!efficiency, zanesljivo zagotavljajo varčno in varno delovanje. Inovativna pištola EASY!Force Advanced HP s sprožilcem s servo krmiljenjem in 1050-milimetrsko brizgalno cevjo omogoča tudi čiščenje brez utrujanja. Poleg tega stroj iz Kärcherjevega srednjega razreda, ki je enostaven za vzdrževanje, izstopa iz množice s svojima 2 rezervoarjema za detergent, obsežno varnostno tehnologijo, patentirano tehnologijo šob, visoko mobilnostjo, intuitivnim upravljanjem, hitrimi pritrdilnimi elementi EASY!Lock, ki prihranijo čas in prefinjenim shranjevanjem možnosti za dodatke.