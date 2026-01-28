Ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual

Čerpá až 16 000 l/h čistej a špinavej vody: Robustné ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual s funkciou 2 v 1 pre špinavú vodu, 1 mm plochým zberačom a výškovo nastaviteľným plavákovým spínačom.

Vďaka funkcii 2 v 1 môže byť robustné ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual použité pre čistú aj špinavú vodu a spoľahlivo odčerpáva špinavú vodu obsahujúcu častice nečistôt až do priemeru 20 mm. Okrem toho je možné variabilný filtračný kôš veľmi rýchlo prepnúť z nastavenia znečistenej vody na plochý zber pre výsledky sušenia mopu až na 1 mm. S maximálnou kapacitou 16 000 l/h je čerpadlo SP 16.000 Dual ideálne na čerpanie vody zo zaplavených pivníc, záhradných jazierok a bazénov. Tesnenie posuvného krúžku - osvedčené riešenie z nášho radu Professional - zaisťuje, že čerpadlo má obzvlášť dlhú životnosť. Môže sa automaticky zapínať a vypínať pomocou plavákového spínača. Plavák je tiež pripevnený ku koľajnici a môže byť vertikálne nastavený na čerpanie na nízkej úrovni. Hadice 1", 1 1/4" a 1 1/2" je možné rýchlo a jednoducho pripojiť pomocou pripojovacích závitov Quick Connect.

Vlastnosti a výhody
Ponorné čerpadlo na špinavú vodu s plochým saním Ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual: Keramické mechanické tesnenie
Keramické mechanické tesnenie
Pre extra dlhú životnosť.
Ponorné čerpadlo na špinavú vodu s plochým saním Ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual: Funkcia 2 v 1
Funkcia 2 v 1
Na znečistenú vodu a ploché nasávanie do 1 mm. Jednoduchým nastavením filtračného koša vyberte požadovaný režim.
Ponorné čerpadlo na špinavú vodu s plochým saním Ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual: Výškovo prestaviteľný plavákový spínač
Výškovo prestaviteľný plavákový spínač
Zvyšuje flexibilitu pri nastavovaní bodu spínania čerpadla a chráni pred chodom nasucho.
Rýchlospojka Quick Connect
  • Pripojovací závit pre rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2" alebo prípojky G1.
Dimenzované na znečistenú vodu
  • Spoľahlivé odčerpanie vody s čiastočkami špiny až do veľkosti 20 milimetrov.
Možnosť zafixovania plavákového spínača
  • Na prestavenie na trvalú prevádzku.
Pohodlné držadlo
  • Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 550
Prietok max. (l/h) < 16000
Teplota na prívode (°C) max. 35
Dopravná výška (m) 9
Tlak (bar) max. 0,9
Zrnitosť (mm) max. 20
Ponor max. (m) max. 7
Min. zvyšková voda, manuálne (mm) 1
Výška zostatkovej vody (mm) 1
Pripájací závit G1 1/2
Pripojovací závit na strane tlaku Vnútorný závit G1 1/2
Napájací kábel (m) 10
Napätie (V) 230 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 237 x 241 x 279

Balenie obsahuje

  • Hadicová prípojka: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Výbava

  • Pohodlné držadlo
  • Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
  • Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Možnosť zafixovania plavákového spínača
  • Funkcia 2 v 1
  • Výškovo prestaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu
  • Keramické mechanické tesnenie
  • V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody
  • Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
Video

Oblasti využitia
  • Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
  • Na použitie pri záplavách
  • Na škody spôsobené vodou v dome a pivnici (vytečenia pračky/prienik spodnej vody)
  • Na odčerpávanie vody z bazénov
Príslušenstvo