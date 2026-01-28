Ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual
Čerpá až 16 000 l/h čistej a špinavej vody: Robustné ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual s funkciou 2 v 1 pre špinavú vodu, 1 mm plochým zberačom a výškovo nastaviteľným plavákovým spínačom.
Vďaka funkcii 2 v 1 môže byť robustné ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual použité pre čistú aj špinavú vodu a spoľahlivo odčerpáva špinavú vodu obsahujúcu častice nečistôt až do priemeru 20 mm. Okrem toho je možné variabilný filtračný kôš veľmi rýchlo prepnúť z nastavenia znečistenej vody na plochý zber pre výsledky sušenia mopu až na 1 mm. S maximálnou kapacitou 16 000 l/h je čerpadlo SP 16.000 Dual ideálne na čerpanie vody zo zaplavených pivníc, záhradných jazierok a bazénov. Tesnenie posuvného krúžku - osvedčené riešenie z nášho radu Professional - zaisťuje, že čerpadlo má obzvlášť dlhú životnosť. Môže sa automaticky zapínať a vypínať pomocou plavákového spínača. Plavák je tiež pripevnený ku koľajnici a môže byť vertikálne nastavený na čerpanie na nízkej úrovni. Hadice 1", 1 1/4" a 1 1/2" je možné rýchlo a jednoducho pripojiť pomocou pripojovacích závitov Quick Connect.
Vlastnosti a výhody
Keramické mechanické tesneniePre extra dlhú životnosť.
Funkcia 2 v 1Na znečistenú vodu a ploché nasávanie do 1 mm. Jednoduchým nastavením filtračného koša vyberte požadovaný režim.
Výškovo prestaviteľný plavákový spínačZvyšuje flexibilitu pri nastavovaní bodu spínania čerpadla a chráni pred chodom nasucho.
Rýchlospojka Quick Connect
- Pripojovací závit pre rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2" alebo prípojky G1.
Dimenzované na znečistenú vodu
- Spoľahlivé odčerpanie vody s čiastočkami špiny až do veľkosti 20 milimetrov.
Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Na prestavenie na trvalú prevádzku.
Pohodlné držadlo
- Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|550
|Prietok max. (l/h)
|< 16000
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Dopravná výška (m)
|9
|Tlak (bar)
|max. 0,9
|Zrnitosť (mm)
|max. 20
|Ponor max. (m)
|max. 7
|Min. zvyšková voda, manuálne (mm)
|1
|Výška zostatkovej vody (mm)
|1
|Pripájací závit
|G1 1/2
|Pripojovací závit na strane tlaku
|Vnútorný závit G1 1/2
|Napájací kábel (m)
|10
|Napätie (V)
|230 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|237 x 241 x 279
Balenie obsahuje
- Hadicová prípojka: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Výbava
- Pohodlné držadlo
- Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
- Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Funkcia 2 v 1
- Výškovo prestaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu
- Keramické mechanické tesnenie
- V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody
- Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
Video
Oblasti využitia
- Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
- Na použitie pri záplavách
- Na škody spôsobené vodou v dome a pivnici (vytečenia pračky/prienik spodnej vody)
- Na odčerpávanie vody z bazénov