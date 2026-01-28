Ponorné čerpadlo SP 17.000 Flat Level Sensor

Až 17 000 litrov čistej vody za hodinu: Výkonné ponorné čerpadlo SP 17.000 Flat Level Sensor s 1 mm plochým zberačom, snímačom hladiny a automatickým/manuálnym spínačom. Zahŕňa predfilter.

Najvýkonnejšie ponorné čerpadlo na čistú vodu od spoločnosti Kärcher čerpá až 17.000 litrov čírej až mierne kontaminovanej vody za hodinu, a preto je ideálne pre bazény, drenážne šachty a škody spôsobené vodou v budove. Použitie predfiltra z nehrdzavejúcej ocele, ktorý je súčasťou dodávky, sa odporúča pre silnejšiu kontamináciu a na ochranu obežného kolesa čerpadla. Robustné teleso z nehrdzavejúcej ocele, ako aj tesnenie posuvného krúžku robia čerpadlo obzvlášť odolným. Existuje dokonca možnosť predĺžiť záruku na päť rokov. Ponorné čerpadlo s plochým nasávaním je vybavené snímačom plynule premenlivej hladiny, ktorý spustí čerpadlo okamžite po kontakte s vodou. Plochý snímač hladiny SP 17.000 má tiež sklopné podporné nožičky, pričom ponorné čerpadlo začína pri hladine vody 7 mm. Pomocou spínača je možné čerpadlo nastaviť na nepretržitú prevádzku v manuálnom režime. Spoľahlivo odčerpáva vodu až na zvyškovú hladinu vody 1 milimeter – počas nepretržitej prevádzky aj v automatickom režime, keď je snímač hladiny zodpovedajúcim spôsobom nastavený. Pripojovací závit Quick Connect tiež umožňuje veľmi jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2".

Vlastnosti a výhody
Keramické mechanické tesnenie
Pre extra dlhú životnosť.
Hladinový senzor (Level Sensor)
Na plynulé nastavovanie bodu vypnutia a zapnutia čerpadla.
Rýchlospojka Quick Connect
Prípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1", 1 1/4“ a 1 1/2".
Zaklápacie nohy
  • Prestavenie z normálnej prevádzky s vyšším dopravným výkonom na plošné odsávanie do 1 mm s takmer suchým výsledkom.
Automatické odvzdušňovanie
  • Už pri hladine vody vo výške 7 mm sa čerpadlo spustí v manuálnom režime.
Prepínač automatickej a manuálnej prevádzky
  • Na prepínanie automatického a manuálneho režimu.
Pohodlné držadlo
  • Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Odolný a jednoducho montovateľný antikorový predfilter
  • Chráni čerpadlo pred silným znečistením a zabraňuje jeho upchatiu
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 550
Prietok max. (l/h) < 17000
Teplota na prívode (°C) max. 35
Dopravná výška (m) 9
Tlak (bar) max. 0,9
Plošné vysávanie (do) (mm) 1
Zrnitosť (mm) max. 5
Ponor max. (m) max. 7
Začiatočný čas (s) 15
Min. zvyšková voda, manuálne (mm) 1
Výška zostatkovej vody (mm) 1
Pripájací závit G1 1/2
Pripojovací závit na strane tlaku Vnútorný závit G1 1/2
Napájací kábel (m) 10
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Rozmery (d x š x v) (mm) 238 x 293 x 356
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,3

Balenie obsahuje

  • Snímateľný antikorový predčisťovací filter
  • Hadicová prípojka: 1 '', 1 1/4 '', 1 1/2 '' vrátane spätného ventilu

Výbava

  • Pohodlné držadlo
  • Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
  • Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Spínač na čerpadle
  • Prestavenie na plošné odsávanie
  • Hladinový senzor (Level Sensor): plynulé nastavenie výšky spínania
  • Keramické mechanické tesnenie
  • Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
Video

Oblasti využitia
  • Na škody spôsobené vodou v dome a pivnici (vytečenia pračky/prienik spodnej vody)
  • Na odčerpávanie vody z bazénov
  • Na inštaláciu v drenážnej šachte
Príslušenstvo