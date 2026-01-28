Ponorné čerpadlo SP 17.000 Flat Level Sensor
Až 17 000 litrov čistej vody za hodinu: Výkonné ponorné čerpadlo SP 17.000 Flat Level Sensor s 1 mm plochým zberačom, snímačom hladiny a automatickým/manuálnym spínačom. Zahŕňa predfilter.
Najvýkonnejšie ponorné čerpadlo na čistú vodu od spoločnosti Kärcher čerpá až 17.000 litrov čírej až mierne kontaminovanej vody za hodinu, a preto je ideálne pre bazény, drenážne šachty a škody spôsobené vodou v budove. Použitie predfiltra z nehrdzavejúcej ocele, ktorý je súčasťou dodávky, sa odporúča pre silnejšiu kontamináciu a na ochranu obežného kolesa čerpadla. Robustné teleso z nehrdzavejúcej ocele, ako aj tesnenie posuvného krúžku robia čerpadlo obzvlášť odolným. Existuje dokonca možnosť predĺžiť záruku na päť rokov. Ponorné čerpadlo s plochým nasávaním je vybavené snímačom plynule premenlivej hladiny, ktorý spustí čerpadlo okamžite po kontakte s vodou. Plochý snímač hladiny SP 17.000 má tiež sklopné podporné nožičky, pričom ponorné čerpadlo začína pri hladine vody 7 mm. Pomocou spínača je možné čerpadlo nastaviť na nepretržitú prevádzku v manuálnom režime. Spoľahlivo odčerpáva vodu až na zvyškovú hladinu vody 1 milimeter – počas nepretržitej prevádzky aj v automatickom režime, keď je snímač hladiny zodpovedajúcim spôsobom nastavený. Pripojovací závit Quick Connect tiež umožňuje veľmi jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2".
Vlastnosti a výhody
Keramické mechanické tesneniePre extra dlhú životnosť.
Hladinový senzor (Level Sensor)Na plynulé nastavovanie bodu vypnutia a zapnutia čerpadla.
Rýchlospojka Quick ConnectPrípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1", 1 1/4“ a 1 1/2".
Zaklápacie nohy
- Prestavenie z normálnej prevádzky s vyšším dopravným výkonom na plošné odsávanie do 1 mm s takmer suchým výsledkom.
Automatické odvzdušňovanie
- Už pri hladine vody vo výške 7 mm sa čerpadlo spustí v manuálnom režime.
Prepínač automatickej a manuálnej prevádzky
- Na prepínanie automatického a manuálneho režimu.
Pohodlné držadlo
- Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Odolný a jednoducho montovateľný antikorový predfilter
- Chráni čerpadlo pred silným znečistením a zabraňuje jeho upchatiu
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|550
|Prietok max. (l/h)
|< 17000
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Dopravná výška (m)
|9
|Tlak (bar)
|max. 0,9
|Plošné vysávanie (do) (mm)
|1
|Zrnitosť (mm)
|max. 5
|Ponor max. (m)
|max. 7
|Začiatočný čas (s)
|15
|Min. zvyšková voda, manuálne (mm)
|1
|Výška zostatkovej vody (mm)
|1
|Pripájací závit
|G1 1/2
|Pripojovací závit na strane tlaku
|Vnútorný závit G1 1/2
|Napájací kábel (m)
|10
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|238 x 293 x 356
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,3
Balenie obsahuje
- Snímateľný antikorový predčisťovací filter
- Hadicová prípojka: 1 '', 1 1/4 '', 1 1/2 '' vrátane spätného ventilu
Výbava
- Pohodlné držadlo
- Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
- Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Spínač na čerpadle
- Prestavenie na plošné odsávanie
- Hladinový senzor (Level Sensor): plynulé nastavenie výšky spínania
- Keramické mechanické tesnenie
- Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
Video
Oblasti využitia
- Na škody spôsobené vodou v dome a pivnici (vytečenia pračky/prienik spodnej vody)
- Na odčerpávanie vody z bazénov
- Na inštaláciu v drenážnej šachte