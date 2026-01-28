Ponorné čerpadlo SP 9.000 Flat
Spotrebuje až 9 000 l/h a čerpá až na úroveň 1 mm: Ploché ponorné čerpadlo SP 9.000 s plochým nasávaním je kompaktné vstupné čerpadlo pre čistú až mierne znečistenú vodu.
Ponorné čerpadlo SP 9.000 Flat s plochým vstupom spoľahlivo pomáha pri odčerpávaní čistej alebo mierne znečistenej vody obsahujúcej častice nečistôt až do veľkosti 5 milimetrov. S rýchlosťou do 9 000 l/h sa ideálne hodí na vypúšťanie malých bazénov alebo suterénov, ktoré boli zaplavené vniknutím podzemnej vody alebo únikom práčky. Robustné tesnenie posuvného krúžku robí čerpadlo extra dlhotrvajúcim. Na želanie je k dispozícii predĺžená záruka päť rokov. Plavákový spínač zapína a vypína čerpadlo v závislosti od hladiny vody, čím tiež zabraňuje chodu nasucho. Vďaka upevňovaciemu uchyteniu plaváka ho možno udržiavať v nepretržitej prevádzke aj pri nízkej hladine vody. SP 9.000 Flat je tiež vybavený sklopnými opornými nožičkami, ktoré umožňujú zvýšenú kapacitu pri rozložení. Pri skladaní do oporných nôh sa ponorné čerpadlo na čistú vodu spustí pri hladine vody už od 7 milimetrov a dokonca bude čerpať nepretržite, až kým hladina vody neklesne na 1 milimeter. Hadice 1", 1 1/4" a 1 1/2" je možné rýchlo a jednoducho pripojiť pomocou pripojovacieho závitu Quick Connect.
Vlastnosti a výhody
Keramické mechanické tesneniePre extra dlhú životnosť.
Plavákový spínačZapína a vypína čerpadlo v závislosti od vodnej hladiny a zabraňuje tak chodu nasucho.
Rýchlospojka Quick ConnectPripojovací závit pre rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2" alebo prípojky G1.
Zaklápacie nohy
- Prestavenie z normálnej prevádzky s vyšším dopravným výkonom na plošné odsávanie do 1 mm s takmer suchým výsledkom.
Automatické odvzdušňovanie
- Čerpadlo sa spúšťa už pri hladine vody vo výške 7 mm v manuálnom režime.
Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Na prestavenie na trvalú prevádzku.
Pohodlné držadlo
- Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Odolný a jednoducho montovateľný predfilter ako príslušenstvo
- Chráni čerpadlo pred silným znečistením a zabraňuje jeho upchatiu
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|280
|Prietok max. (l/h)
|< 9000
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Dopravná výška (m)
|6
|Tlak (bar)
|max. 0,6
|Plošné vysávanie (do) (mm)
|1
|Zrnitosť (mm)
|max. 5
|Ponor max. (m)
|max. 7
|Min. zvyšková voda, manuálne (mm)
|1
|Výška zostatkovej vody (mm)
|1
|Pripájací závit
|G1 1/2
|Pripojovací závit na strane tlaku
|Vnútorný závit G1 1/2
|Napájací kábel (m)
|10
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|227 x 240 x 262
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,5
Balenie obsahuje
- Hadicová prípojka: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Výbava
- Pohodlné držadlo
- Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
- Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Prestavenie na plošné odsávanie
- Plavákový spínač
- Keramické mechanické tesnenie
- Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
Video
Oblasti využitia
- Na škody spôsobené vodou v dome a pivnici (vytečenia pračky/prienik spodnej vody)
- Na odčerpávanie vody z bazénov